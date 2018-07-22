Как пример из MSDN запустить в Visual Studio 2017?

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Вот такой пример: Example: Open a File for Reading, как его запустить в Visual Studio 2017? 

Opening a File for Reading or Writing
Opening a File for Reading or Writing
  • 2018.05.31
  • Michael Satran
  • docs.microsoft.com
Example code that shows how to use the CreateFile function to create a new file or open an existing file.
 
Vladimir Karputov:

Вот такой пример: Example: Open a File for Reading, как его запустить в Visual Studio 2017? 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/getting-started-with-cpp-in-visual-studio

 
Ilnur Khasanov:

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/getting-started-with-cpp-in-visual-studio

Создал консольный проект:


куда вставлять код из MSDN?

 
Vladimir Karputov:

Создал консольный проект:


куда вставлять код из MSDN?

https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/functions-cpp
 
Ilnur Khasanov:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/functions-cpp

Не верно, так как в приведённой справке НЕ ТОЛЬКО функции.


Есть кто-то, кто реально работает с Visual Studio?

 
Высокие товарищи, наверное.
 
Vladimir Karputov:

куда вставлять код из MSDN?

удалить весь код из файла и вставить вместо него код из msdn.

 
TheXpert:

удалить весь код из файла и вставить вместо него код из msdn.

1. Создал консольный проект

2. Всё удалил и вставил код из MSDN

Итог: куча ошибок.

 
ну теперь осталось всего ничего - сделать так чтобы ошибок не было ))
 
TheXpert:
ну теперь осталось всего ничего - сделать так чтобы ошибок не было ))

То есть примеры в MSDN с ошибками?

 

Проблема скорее всего с:

void __cdecl _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
{
	.......
}


What is the difference between _tmain() and main() in C++?
https://stackoverflow.com/questions/895827/what-is-the-difference-between-tmain-and-main-in-c


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