Как пример из MSDN запустить в Visual Studio 2017?
Вот такой пример: Example: Open a File for Reading, как его запустить в Visual Studio 2017?
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/getting-started-with-cpp-in-visual-studio
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/getting-started-with-cpp-in-visual-studio
Создал консольный проект:
куда вставлять код из MSDN?
Создал консольный проект:
куда вставлять код из MSDN?
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/functions-cpp
Не верно, так как в приведённой справке НЕ ТОЛЬКО функции.
Есть кто-то, кто реально работает с Visual Studio?
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Как пример из MSDN запустить в Visual Studio 2017?
Vladimir Karputov, 2018.07.22 08:06
Вот такой пример: Example: Open a File for Reading, как его запустить в Visual Studio 2017?
куда вставлять код из MSDN?
удалить весь код из файла и вставить вместо него код из msdn.
удалить весь код из файла и вставить вместо него код из msdn.
1. Создал консольный проект
2. Всё удалил и вставил код из MSDN
Итог: куча ошибок.
ну теперь осталось всего ничего - сделать так чтобы ошибок не было ))
То есть примеры в MSDN с ошибками?
Проблема скорее всего с:
void __cdecl _tmain(int argc, TCHAR *argv[]) { ....... }
What is the difference between _tmain() and main() in C++?
https://stackoverflow.com/questions/895827/what-is-the-difference-between-tmain-and-main-in-c
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Вот такой пример: Example: Open a File for Reading, как его запустить в Visual Studio 2017?