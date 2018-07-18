Невозможно открыть демо от MetqQuotes demo для МТ4

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Номер телефона введен, я его стер в скриншоте. Поле "Тип счета неактивно".


 
Alexey Volchanskiy:    Номер телефона введен, я его стер в скриншоте. Поле "Тип счета неактивно".

Открыл МТ5. Все данные левые = анонимно

   МТ4 тоже

Видимо, временная буза была
 
Konstantin Erin:

Открыл МТ5. Все данные левые = анонимно

   МТ4 тоже

Видимо, временная буза была

Да, сегодня и у меня заработало, а вчера пришлось в одном ДЦ демку открыть. Ну да ладно, мелочи.

 
Alexey Volchanskiy:   Да, сегодня и у меня заработало, а вчера пришлось в одном ДЦ демку открыть. Ну да ладно, мелочи.

Алексей, а Вы сравнивали графики? У других ДЦ они кажется более правдоподобны...

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