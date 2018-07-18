Невозможно открыть демо от MetqQuotes demo для МТ4
Konstantin Erin:
Открыл МТ5. Все данные левые = анонимно
МТ4 тожеВидимо, временная буза была
Открыл МТ5. Все данные левые = анонимно
МТ4 тоже
Да, сегодня и у меня заработало, а вчера пришлось в одном ДЦ демку открыть. Ну да ладно, мелочи.
Alexey Volchanskiy: Да, сегодня и у меня заработало, а вчера пришлось в одном ДЦ демку открыть. Ну да ладно, мелочи.
Алексей, а Вы сравнивали графики? У других ДЦ они кажется более правдоподобны...
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Номер телефона введен, я его стер в скриншоте. Поле "Тип счета неактивно".