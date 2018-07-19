Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день

Новый комментарий
 

Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день...

Работаю вручную никаких стопов  и тралов не ставлю...вчера слили 27 баксов...сегодня опять $12 и как с этим бророться

слив

 
Без описания ТС это просто крик души. )
 
Сергей Криушин:

Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день...

Работаю вручную никаких стопов  и тралов не ставлю...вчера слили 27 баксов...сегодня опять $12 и как с се этим бророться

а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?

может с закусоном чо не так?

 
Renat Akhtyamov:

а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?

может с закусоном чо не так?

А какая с этим видится проблема?
 
Renat Akhtyamov:

а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?

может с закусоном чо не так?

Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.

 
Dmitiry Ananiev:

Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.

никкуда ничего не двигал...кто передвигает без моего ведома...говорю же это не ТС все в ручную через стакан даже автоторговля отключена...хрень какая-то как специально кто-то сидит  и отгребает!!!

слив 27$

 
Dmitiry Ananiev:

Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.

Видимо, перепутали ТП и СЛ, больше нет никаких объяснений.

 
Andrey Barinov:
А какая с этим видится проблема?

пишет что слили, а я вижу что сам слил

 
Это я так понял типа общего ТР...но у меня же его нет...как-то искусственно привнесен...я даже не знаю где причину искать...(((
 
Сергей Криушин:

никкуда ничего не двигал...кто передвигает без моего ведома...говорю же это не ТС все в ручную через стакан даже автоторговля отключена...хрень какая-то как специально кто-то сидит  и отгребает!!!


журнал смотри, и вкладку "эксперты" и ищи команду модификации ордера

плюсом надо закрыть все графики и снова открыть, чтобы выгрузить всех экспертов

ну или ищи смайлики в правом верхнем углу

 
Renat Akhtyamov:

журнал смотри, и вкладку "эксперты" и ищи команду модификации ордера

плюсом надо закрыть все графики и снова открыть

КАК плюсом - перезагрузить что ли?говорю же - нет никаких сов и модификаций... 

1234
Новый комментарий