Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день
Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день...
Работаю вручную никаких стопов и тралов не ставлю...вчера слили 27 баксов...сегодня опять $12 и как с се этим бророться
а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?
может с закусоном чо не так?
а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?
может с закусоном чо не так?
а как ТР на продажах может быть дороже цены открытия?
может с закусоном чо не так?
Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.
Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.
никкуда ничего не двигал...кто передвигает без моего ведома...говорю же это не ТС все в ручную через стакан даже автоторговля отключена...хрень какая-то как специально кто-то сидит и отгребает!!!
Очень просто ! Позиция ушла в минус, ТП пердвинули в отрицательную зону, где позиция и была закрыта.
Видимо, перепутали ТП и СЛ, больше нет никаких объяснений.
А какая с этим видится проблема?
пишет что слили, а я вижу что сам слил
никкуда ничего не двигал...кто передвигает без моего ведома...говорю же это не ТС все в ручную через стакан даже автоторговля отключена...хрень какая-то как специально кто-то сидит и отгребает!!!
журнал смотри, и вкладку "эксперты" и ищи команду модификации ордера
плюсом надо закрыть все графики и снова открыть, чтобы выгрузить всех экспертов
ну или ищи смайлики в правом верхнем углу
журнал смотри, и вкладку "эксперты" и ищи команду модификации ордера
плюсом надо закрыть все графики и снова открыть
КАК плюсом - перезагрузить что ли?говорю же - нет никаких сов и модификаций...
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Не понятно как сливается депозит...сколько заработал за день...
Работаю вручную никаких стопов и тралов не ставлю...вчера слили 27 баксов...сегодня опять $12 и как с этим бророться