Ищу цветной MACD
- Color Zig Zag
- Фактор восстановления
- Утилита для работы с существующими ордерами по условию
, в котором при переходе через 0 меняется цвет. Был когда-то у меня такой, но затерялся. Для МТ4.
Да не жалко.
Да не жалко.
Извините, но это не то, что я просил.
Извините, но это не то, что я просил.
Ну тогда просто поменяйте эти строки
macd1[i] = macd; if(macd > macd1[i+1]) macd2[i] = macd;
на такие
if(macd > 0) macd1[i] = macd; if(macd < 0) macd2[i] = macd;
Ну тогда просто поменяйте эти строки
на такие
Благодарю.
Алексей, у Вас нет цветного MACD для MT5 ? Я в Codebase нашёл один, но он неправильно вычисляет значения столбиков диаграммы. Может, у кого-нибудь есть такой ? Заранее благодарю !
Да пожалуйста. Для МТ4 был сделан из этого. Там вот этот параметр, сами поймёте какой, он вам покажется странным, отвечает за правило изменения цвета.
Да пожалуйста. Для МТ4 был сделан из этого. Там вот этот параметр, сами поймёте какой, он вам покажется странным, отвечает за правило изменения цвета.
Алексей, большое спасибо ! Это благородно с Вашей стороны. Я проверил Ваш индикатор. Проверил значения столбиков диаграммы, они совпали со значениями стандартного MACD. Для этого я добавил единицу в операторе:
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits+1);
Понял значение параметра "Мяу"... Всё работает. Громадная Вам благодарность ! Цвета я немного подправил. На чёрном фоне хорошо смотрится Aqua, Magenta и Yellow. Получилось вот что:
С помощью уровней плюс-минус семь я пытаюсь распознавать флет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования