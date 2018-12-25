Ищу цветной MACD

Новый комментарий
 
, в котором при переходе через 0 меняется цвет. Был когда-то у меня такой, но затерялся. Для МТ4.
 
khorosh:
, в котором при переходе через 0 меняется цвет. Был когда-то у меня такой, но затерялся. Для МТ4.

Да не жалко.

Файлы:
ColorMACD.mq4  3 kb
 
Alexey Viktorov:

Да не жалко.

Извините, но это не то, что я просил.

 
khorosh:

Извините, но это не то, что я просил.

Ну тогда просто поменяйте эти строки

      macd1[i] = macd;
       if(macd > macd1[i+1])
      macd2[i] = macd;

на такие

       if(macd > 0)
      macd1[i] = macd;
       if(macd < 0)
      macd2[i] = macd;
 
Alexey Viktorov:

Ну тогда просто поменяйте эти строки

на такие

Благодарю.

[Удален]  
MD5 MACD Divergence
 
Alexey Viktorov:

Да не жалко.

Алексей, у Вас нет цветного MACD для MT5 ? Я в Codebase нашёл один, но он неправильно вычисляет значения столбиков диаграммы. Может, у кого-нибудь есть такой ? Заранее благодарю !

 
Victor Ziborov:

Алексей, у Вас нет цветного MACD для MT5 ? Я в Codebase нашёл один, но он неправильно вычисляет значения столбиков диаграммы. Может, у кого-нибудь есть такой ? Заранее благодарю !

Да пожалуйста. Для МТ4 был сделан из этого. Там вот этот параметр, сами поймёте какой, он вам покажется странным, отвечает за правило изменения цвета.


Файлы:
ColorMACD.mq5  7 kb
 
Alexey Viktorov:

Да пожалуйста. Для МТ4 был сделан из этого. Там вот этот параметр, сами поймёте какой, он вам покажется странным, отвечает за правило изменения цвета.


Алексей, большое спасибо ! Это благородно с Вашей стороны. Я проверил Ваш индикатор. Проверил значения столбиков диаграммы, они совпали со значениями стандартного MACD. Для этого я добавил единицу в операторе:

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits+1);

Понял значение параметра "Мяу"... Всё работает. Громадная Вам благодарность ! Цвета я немного подправил. На чёрном фоне хорошо смотрится Aqua, Magenta и Yellow. Получилось вот что:

С помощью уровней плюс-минус семь я пытаюсь распознавать флет.

Новый комментарий