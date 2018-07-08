График

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Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
 
Allmazzzoff:
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Проблема в том, что вы не показали свой код. Отвечать не на что.
 
Allmazzzoff:
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?

Если использовали функцию start или OnTick - то сегодня воскресенье, тики отсутствуют. Дождитесь понедельника...

 
Konstantin Erin:

Если использовали функцию start или OnTick - то сегодня воскресенье, тики отсутствуют. Дождитесь понедельника...

Это не при чём.
 
Allmazzzoff:
вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?

Индикатор написал специально для тебя))

Последняя строчка будет Profit если есть открытые позиции по счёту (меняет цвет в зависимости от прибыли Lime-Red)

Файлы:
INFOaccount.mq4  6 kb
 
FXwin:

Индикатор написал специально для тебя))

Последняя строчка будет Profit если есть открытые позиции по счёту (меняет цвет в зависимости от прибыли Lime-Red)

а может быть в том что я весь код засунул в init ?
 
Allmazzzoff:
а может быть в том что я весь код засунул в init ?
Естественно.
 
Allmazzzoff:
а может быть в том что я весь код засунул в init ?

потому и просят код

в слепую помогать тяжело, много вариантов

 
Allmazzzoff:    а может быть в том что я весь код засунул в init ?

Так выше об этом и написал - надо в start или OnTick

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