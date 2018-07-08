График
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
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Allmazzzoff:Проблема в том, что вы не показали свой код. Отвечать не на что.
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Allmazzzoff:
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Всем привет! вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Если использовали функцию start или OnTick - то сегодня воскресенье, тики отсутствуют. Дождитесь понедельника...
Konstantin Erin:Это не при чём.
Если использовали функцию start или OnTick - то сегодня воскресенье, тики отсутствуют. Дождитесь понедельника...
Если использовали функцию start или OnTick - то сегодня воскресенье, тики отсутствуют. Дождитесь понедельника...
Allmazzzoff:
вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
вынес на график баланс и эквити, проблема в том что , эти цифры не обновляются в режиме реального времени, застывают, а после перезагрузки меняются цифры и снова застывают, в чем проблема?
Индикатор написал специально для тебя))
Последняя строчка будет Profit если есть открытые позиции по счёту (меняет цвет в зависимости от прибыли Lime-Red)
Файлы:
INFOaccount.mq4 6 kb
FXwin:а может быть в том что я весь код засунул в init ?
Индикатор написал специально для тебя))
Последняя строчка будет Profit если есть открытые позиции по счёту (меняет цвет в зависимости от прибыли Lime-Red)
Allmazzzoff:Естественно.
а может быть в том что я весь код засунул в init ?
а может быть в том что я весь код засунул в init ?
Allmazzzoff:
а может быть в том что я весь код засунул в init ?
а может быть в том что я весь код засунул в init ?
потому и просят код
в слепую помогать тяжело, много вариантов
Allmazzzoff: а может быть в том что я весь код засунул в init ?
Так выше об этом и написал - надо в start или OnTick
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