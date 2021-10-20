Прошу помочь. Хотел закинуть файл ex 4 в маркет.
Mikhail Bilan:У вас Другая ошибка нужно прописать #property strict для проверки ошибок.
Та же ситуация. Только я уже всё перепробовал. Не помогло .
Pavel Malyshko:
У вас Другая ошибка нужно прописать #property strict для проверки ошибок.
У вас Другая ошибка нужно прописать #property strict для проверки ошибок.
Всё )) спасибо))
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Прошу помочь.
Хотел закинуть файл советника ex 4 в маркет. И получил такое сообщение .
Кто может объяснить подробнее ???