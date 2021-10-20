Прошу помочь. Хотел закинуть файл ex 4 в маркет.

Новый комментарий
 

Прошу помочь.

Хотел закинуть файл   советника  ex 4 в маркет. И получил  такое сообщение .    

Файл EX4 должен быть скомпилирован с использованием директивы #property strict.Имя версии не указано. Пожалуйста, укажите версию в исходном коде с помощью #property version

Кто может объяснить подробнее ???

Свойства программ (#property) - Препроцессор - Основы языка - Справочник MQL4
Свойства программ (#property) - Препроцессор - Основы языка - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
, которые помогают клиентскому терминалу правильно обслуживать программы без необходимости их явного запуска. В первую очередь это касается внешних настроек индикаторов. Свойства, описанные во включаемых файлах, полностью игнорируются. Свойства необходимо задавать в главном mq4-файле. Путь к файлу с картинкой, которая будет показываться для...
 
Sabit Dosaev:                                                 
Кто может объяснить подробнее ???

Например так:


 

Та же ситуация. Только я уже всё перепробовал. Не помогло .


 
Mikhail Bilan:

Та же ситуация. Только я уже всё перепробовал. Не помогло .


У вас Другая ошибка нужно прописать #property strict для проверки ошибок. 
 

Теперь вот только это осталось как исправить ?((

 

 
 
Pavel Malyshko:
У вас Другая ошибка нужно прописать #property strict для проверки ошибок. 

Всё )) спасибо))

Новый комментарий