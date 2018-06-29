Вопрос специалистам по фондовому рынку. Как все эти Билл Гейтсы и Марки Цукерберги разбогатели на продаже акций... (продолжение в топике) - страница 2
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Акионирование - самый дешёвый вариант привлечения инвестиций в компанию. Банковский кредит нужно выплачивать в не зависимости от полученной компанией прибыли или убытка с процентами. А в случае акционирования если компания получит убытки - акционеры не получают своих дивидентов.
Кроме того акционирование позволяет собственникам получить вознаграждение за созданную компанию за счет продажи акций. При этом они могут продать настолько маленький пакет, который оставит их в руководстве компании.
в америке ставка рефинансирования 0%. кредиты в банке 1%.
если чел взял кредит и , за счет него, увеличил прибыль в два раза , то вся новая прибыль принадлежит ему.
если человек взял совладельца в проект на 50%, и за счет его денег увеличил прибыль в 2 раза - то он должен поделиться этой прибылью с совладельцем.
А вы уверены что он все инвестору отдает? Если бы в этом не было смысла то этим бы не пользовались уже более 100 лет.
ну по закону дивиденды делятся согласно доли в компании каждого акционера.
вот я и пытаюсь понять, почему такая тупая система существует более 100 лет.
пока что нашел только два плюса:
- за счет привлечения инвестиций с фонды можно увеличить объем компании, а большим компаниям легче на рынке, чем маленьким.
- владелец может назначить себе огромную зарплату, как управляющему, и платить ее с привлеченных от продажи акций денег.
я думаю, что кредит все таки лучше.
в америке ставка рефинансирования 0%. кредиты в банке 1%.
если чел взял кредит и , за счет него, увеличил прибыль в два раза , то вся новая прибыль принадлежит ему.
если человек взял совладельца в проект на 50%, и за счет его денег увеличил прибыль в 2 раза - то он должен поделиться этой прибылью с совладельцем.
если ты счастливый владелец корпарации, то
1. цена акции не зависит напрямую от прибыли компании
2. акция продаётся по рыночной цене
3. см пп 1,2 - это ключик
небольшой скандал или удачная презентация (случайно "вышедший" инсайд) дадут прибыли больше чем пара твоих-же заводов.
я думаю, что кредит все таки лучше.
в америке ставка рефинансирования 0%. кредиты в банке 1%.
если чел взял кредит и , за счет него, увеличил прибыль в два раза , то вся новая прибыль принадлежит ему.
если человек взял совладельца в проект на 50%, и за счет его денег увеличил прибыль в 2 раза - то он должен поделиться этой прибылью с совладельцем.
Это если 50% и в 2 раза, но все эти цифры взяты с потолка. Если изменить соотношение - все меняется.
Инвестиции предназначены для капиталовложений, а кредит для финансирования оборота. Если ты взял кредит и начал расширять производство, то этот процесс может занять месяцы или даже года, а кредит надо отдавать частями уже в конце первого месяца.
это все понятно.
непонятно только почему все американские компании так рвутся выйти на IPO и продавать свои акции. а сейчас уже и китайские компании.
https://www.ixbt.com/news/2018/06/23/stalo-izvestno-kak-xiaomi-potratit-dengi-poluchennye-ot-ipo.html
не знаю ни одной большой американской фирмы, которая была бы закрытой, и акции которой не торговались бы на фондовой бирже.
амазон, эйпл, форд - все там.
зачем им это нужно, если продажа акций - это распыление собственности.
полюбому есть какая-то схема, из-за которой IPO и продажа своих акций - это очень выгодно.
например, фейсбук акции продает , а дивиденды не платит. афигенно!
Попробую ответить....акции Сережа делятся на два типа : обыкновенные и привилегированные . Так вот дополнительную эмиссию часто делают из привилегированных акций - а они не несут под собой никакого права на имущество - а только право на дивиденды!!! Теперь смотрите ...вы продали акцию за 100р (условно) а дивиденды платите по 15-20 р в год ...ну как там у вас собрание учредителей решит . А доходы ваши растут за счет вложений и капитализация растет! И акции растут! ...ну самый простой для понимания пример с ICO . У вас родилась хорошая идея и вы сделали тестовый макет . Делаете сайт готовите ICO и если все удачно , то сразу получаете миллиард дол...как ЕОS или телеграм . Но на хорошей волне ваши токены (монеты) выросли еще в 10-30 раз ! И вот самое время продать часть своих монет и вы миллиардер!!!))) Как то так .
если ты счастливый владелец корпарации, то
1. цена акции не зависит напрямую от прибыли компании
2. акция продаётся по рыночной цене
3. см пп 1,2 - это ключик
небольшой скандал или удачная презентация (случайно "вышедший" инсайд) дадут прибыли больше чем пара твоих-же заводов.
я не знаю как джеф безос разогнал капитализацию амазона до 270 годовых прибылей. наверное много выступает по телевизору.
https://finviz.com/screener.ashx?v=111&o=-marketcap
иллюминат нахрен!
ну по закону дивиденды делятся согласно доли в компании каждого акционера.
вот я и пытаюсь понять, почему такая тупая система существует более 100 лет.
пока что нашел только два плюса:
- за счет привлечения инвестиций с фонды можно увеличить объем компании, а большим компаниям легче на рынке, чем маленьким.
- владелец может назначить себе огромную зарплату, как управляющему, и платить ее с привлеченных от продажи акций денег.
Если существует более 100 лет значит плюсов намного больше чем минусов. После краха фондового рынка в 1929 году, наверняка эта система была пересмотрена и были введены какие то регулирующие механизмы что бы избежать повторения ситуации.
....
Есть еще третий плюс, об этом я вам писал в другой похожей теме. Это разница номинальной стоимости акции и эмиссионной. То есть при первичном размещении акций получают прибыль за счет разницы в стоимости.
...
Выплата дивидендов идет из чистой прибыли. То есть заплату они себе уже заплатили, а она может быть не маленькая, из того что осталось платят дивиденды. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров, и эти дивиденды могут не выплачиваться вовсе.
вот я и пытаюсь понять, почему такая тупая система существует более 100 лет.
Если вы чего-то не понимаете, то это ещё не значит, что это тупо.
Вы своё невежество в этих вопросах подаёте в такой агрессивной форме, что просто поразительно. Мне вот не очень понятен мотив тех людей, которые отвечают на ваши посты в этой ветке.