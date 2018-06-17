Не могу прикрепить картинку в ленте новостей
Alexey Volchanskiy:
Пробовал и в JPG и в PNG, пишет invalid or unexpected token
Размер 1040х780, может надо поджать? Раньше вроде не жал
Специально для тебя в своей ленте прикрепил " Специально для Алексея - размер картинки 1384*752"
Vladimir Karputov:
Специально для тебя в своей ленте прикрепил " Специально для Алексея - размер картинки 1384*752"
Да, и формат png, непонятная ситуация...
Ну ладно, я просто в этот четверг стал дедушкой, хотел фото внучки Маши запостить. Можно тогда ветку удалить
В блоге попробую. Там все ок, удаляйте ветку.
Sergey Savinkin:
Поздравляю!
спасибо, долго ее ждали ))
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Пробовал и в JPG и в PNG, пишет invalid or unexpected token
Размер 1040х780, может надо поджать? Раньше вроде не жал