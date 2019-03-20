Индикатор не отображается в терминале

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Тема такая. Есть два индикатора для mql4. Давно ими пользовались. Но сейчас, когда забрасываю в терминал, они не показываются в окне индикаторов. В чем дело и как быть?
Файлы:
HaosVisual.mq4  5 kb
Mega_trend.mq4  5 kb
 
MIKITA RAMANOUSKI:
Тема такая. Есть два индикатора для mql4. Давно ими пользовались. Но сейчас, когда забрасываю в терминал, они не показываются в окне индикаторов. В чем дело и как быть?

После запуска индикатора откройте окно его свойств и задайте цвет

 
MIKITA RAMANOUSKI:
Тема такая. Есть два индикатора для mql4. Давно ими пользовались. Но сейчас, когда забрасываю в терминал, они не показываются в окне индикаторов. В чем дело и как быть?

Очень даже показывается. Скрин.
Может быть Вы пытаетесь в МТ5 его установить?
Либо требуется перезагрузка терминала.

Файлы:
1.png  117 kb
 
Andrei Fandeev:

Очень даже показывается. Скрин.
Может быть Вы пытаетесь в МТ5 его установить?
Либо требуется перезагрузка терминала.

Ну вот не отображается и все. Что-то я видимо не так делаю. Вроде в папку нужную закинул, но он все равно не показывается даже при перезагрузке.


 
MIKITA RAMANOUSKI:

Ну вот не отображается и все. Что-то я видимо не так делаю. Вроде в папку нужную закинул, но он все равно не показывается даже при перезагрузке.


Попробуйте перекомпилировать индикаторы и после этого перезапустите терминал.

 
MIKITA RAMANOUSKI:

Ну вот не отображается и все. Что-то я видимо не так делаю. Вроде в папку нужную закинул, но он все равно не показывается даже при перезагрузке.


очевидно - не тот каталог открываете. Индикаторы надо помещать внутрь "каталога данных" - ( меню "файл", пункт "открыть каталог данных" ) а далее - MQL4 / Indicators

когда MT запускается без доп.ключей и параметров он создаёт себе иерерахию в недрах APP_ROAMING :-) на это все новички наступают..

 
Maxim Kuznetsov:

очевидно - не тот каталог открываете. Индикаторы надо помещать внутрь "каталога данных" - ( меню "файл", пункт "открыть каталог данных" ) а далее - MQL4 / Indicators

когда MT запускается без доп.ключей и параметров он создаёт себе иерерахию в недрах APP_ROAMING :-) на это все новички наступают..

Вы оказались абсолютно правы! Я закидывал файлы в папку на диске C:\Program Files (x86), а данные оказались в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\... В этом и была загвоздка. Сейчас все работает. Всем спасибо за советы:)

 
Есть смысл запускать терминал с ключом /portable  Тогда папка данных будет папкой терминала - очень удобно
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