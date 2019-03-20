Индикатор не отображается в терминале
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Тема такая. Есть два индикатора для mql4. Давно ими пользовались. Но сейчас, когда забрасываю в терминал, они не показываются в окне индикаторов. В чем дело и как быть?
После запуска индикатора откройте окно его свойств и задайте цвет
Тема такая. Есть два индикатора для mql4. Давно ими пользовались. Но сейчас, когда забрасываю в терминал, они не показываются в окне индикаторов. В чем дело и как быть?
Очень даже показывается. Скрин.
Может быть Вы пытаетесь в МТ5 его установить?
Либо требуется перезагрузка терминала.
Ну вот не отображается и все. Что-то я видимо не так делаю. Вроде в папку нужную закинул, но он все равно не показывается даже при перезагрузке.
Попробуйте перекомпилировать индикаторы и после этого перезапустите терминал.
Ну вот не отображается и все. Что-то я видимо не так делаю. Вроде в папку нужную закинул, но он все равно не показывается даже при перезагрузке.
очевидно - не тот каталог открываете. Индикаторы надо помещать внутрь "каталога данных" - ( меню "файл", пункт "открыть каталог данных" ) а далее - MQL4 / Indicators
когда MT запускается без доп.ключей и параметров он создаёт себе иерерахию в недрах APP_ROAMING :-) на это все новички наступают..
очевидно - не тот каталог открываете. Индикаторы надо помещать внутрь "каталога данных" - ( меню "файл", пункт "открыть каталог данных" ) а далее - MQL4 / Indicators
когда MT запускается без доп.ключей и параметров он создаёт себе иерерахию в недрах APP_ROAMING :-) на это все новички наступают..
Вы оказались абсолютно правы! Я закидывал файлы в папку на диске C:\Program Files (x86), а данные оказались в C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\... В этом и была загвоздка. Сейчас все работает. Всем спасибо за советы:)
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