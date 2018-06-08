Падение терминала. Перегруз памяти.
Почему это происходит и как с этим бороться?
Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!
или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него
В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.
Скорее всего проблема в индикаторе, или в нескольких индикаторах. Какой то индикатор или сразу несколько индикаторов слишком много потребляют памяти.
при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок.
В чем может быть причина?
5000 баров, это не много! И после выхода из сна, размер занимаемой памяти снижается - это что, история самоудаляется?
Выше писал "Количество истории и баров в окне установлено на 5000.", т.к. сразу подумал, что на это будут подозрения!
5000 баров, это не много! И после выхода из сна, размер занимаемой памяти снижается - это что, история самоудаляется?
Кол-во баров в истории не влияет на производительность компьютера
А скаченная история сильно загружает память
Вообще для более правдоподобной истории лучше её не скачивать, а на каждом ТФ отмотать назад до предела клавишей "Home"
Кол-во баров в истории не влияет на производительность компьютера
Наташа, спасибо, но лучше больше не пишите рекомендации - они не туда ведут, т.к. Вы заблуждаетесь!
Почему это происходит и как с этим бороться?
Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!
или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него
В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.
но лучше больше не пишите рекомендации - они не туда ведут, т.к. Вы заблуждаетесь!
Вы считаете что у вас так загружена память из-за того что стоят значения по 5000 баров ?
Если удалить историю из папки загрузки и просто её отмотать назад
и в настройках терминала указать максимальные значения баров в истории то потребляемая память будет 50 000 - 400 000
Так же надо в терминале скрыть не используемые вал.пары, останутся только те которые на графике.
Индикатор грузит терминал. Много циклов, ужасно много расчетов. Мой вердикт -в топку его.
полностью согласен
Почему это происходит и как с этим бороться?
Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!
или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него
В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.
Судя по Вашим таблицам загрузки памяти и распределения процессов по ядрам процессора при запуске терминала и после пробуждения компьютера, причин здесь три:
1. Высокая вычислительная сложность индикатора и большое количество его одновременно запускаемых копий.
2. Алгоритм распределения ресурсов, реализованный в терминале. При пробуждении компьютера явно применяется другой алгоритм.
3. Некорректность Ваших действий при запуске большого количества ресурсоемких процессов.
Как с этим бороться(imheнько):
1. Перед закрытием терминала удалите все окна, кроме одного.
2. После открытия терминала откройте ранее удаленные окна.
ЗЫ: Наталья дело говорит, опять-же imheнько.
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Почему это происходит и как с этим бороться?
Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!
или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него
В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.