Падение терминала. Перегруз памяти.

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Почему это происходит и как с этим бороться?

Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!

meta trader не работает

или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал

загрузка оперативки терминалом

и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него

корректная загрузка оперативки

В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.

 
Aleksandr Novikov:

Почему это происходит и как с этим бороться?

Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!

или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал

и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него

В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.

Скорее всего проблема в индикаторе, или в нескольких индикаторах. Какой то индикатор или сразу несколько индикаторов  слишком много потребляют памяти.

[Удален]  
Aleksandr Novikov:

при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал
и это при том, что еще нет поступления котировок. 
В чем может быть причина? 

 
Natalya Dzerzhinskaya:
Выше писал "Количество истории и баров в окне установлено на 5000.", т.к. сразу подумал, что на это будут подозрения!
5000 баров, это не много! И после выхода из сна, размер занимаемой памяти снижается - это что, история самоудаляется?
[Удален]  
Aleksandr Novikov:
Выше писал "Количество истории и баров в окне установлено на 5000.", т.к. сразу подумал, что на это будут подозрения!
5000 баров, это не много! И после выхода из сна, размер занимаемой памяти снижается - это что, история самоудаляется?

Кол-во баров в истории не влияет на производительность компьютера
А скаченная история сильно загружает память
Вообще для более правдоподобной истории лучше её не скачивать, а на каждом ТФ отмотать назад до предела клавишей "Home"


 
Natalya Dzerzhinskaya:

Кол-во баров в истории не влияет на производительность компьютера


Наташа, спасибо, но лучше больше не пишите рекомендации - они не туда ведут, т.к. Вы заблуждаетесь!

 
Aleksandr Novikov:

Почему это происходит и как с этим бороться?

Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!

или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал

и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него

В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.

Было подобное, давно уже. Помнится индикатор нагружал сильно комп. Единственное что помогло - это удаление индикатора. И использование других индикаторов.
[Удален]  
Aleksandr Novikov:

но лучше больше не пишите рекомендации - они не туда ведут, т.к. Вы заблуждаетесь!

Вы считаете что у вас так загружена память из-за того что стоят значения по 5000 баров ?
Если удалить историю из папки загрузки и просто её отмотать назад
и в настройках терминала указать максимальные значения баров в истории то потребляемая память будет 50 000 - 400 000
Так же надо в терминале скрыть не используемые вал.пары, останутся только те которые на графике.


 
Индикатор грузит терминал. Много циклов, ужасно много расчетов. Мой вердикт -в топку его.
 
Evgeniy Zhdan:
Индикатор грузит терминал. Много циклов, ужасно много расчетов. Мой вердикт -в топку его.

полностью согласен

 
Aleksandr Novikov:

Почему это происходит и как с этим бороться?

Используя индикатор Portfolio Modeller, периодически сталкиваюсь с проблемой перегрузки памяти или с невозмоностью запустить терминал, т.к. он сразу падает.
Вот пример, когда использовал в 1 терминале 10 графиков и к каждому начал применять шаблон с 7 индикаторами - на 5-6 графике случилась такая лажа и терминал теперь при каждом запуске выдает только это!

или вот еще пример: при запуске терминала(ов) в воскресение, перед началом новой недели, происходит бешенная загрузка оперативки на каждый терминал

и это при том, что еще нет поступления котировок. Помогает только погружение компа в сон и последующий выход из него

В чем может быть причина? В индикаторе или в самом терминале? Как с этим бороться?
Количество истории и баров в окне установлено на 5000.

Судя по Вашим таблицам загрузки памяти и распределения процессов по ядрам процессора при запуске терминала и после пробуждения компьютера, причин здесь три:

1. Высокая вычислительная сложность индикатора и большое количество его одновременно запускаемых копий.

2. Алгоритм распределения ресурсов, реализованный в терминале. При пробуждении компьютера явно применяется другой алгоритм. 

3. Некорректность Ваших действий при запуске большого количества ресурсоемких процессов. 

Как с этим бороться(imheнько): 

1. Перед закрытием терминала удалите все окна, кроме одного. 

2. После открытия терминала откройте ранее удаленные окна. 

ЗЫ: Наталья дело говорит, опять-же imheнько. 

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