object pointer expected
Что это значит? ОБъект я передаю по указателю в функцию, а компилятор не замечает этого.
В боте на глобальном уровне:
В OnInit() так:
А вот в самом классе Signal, который мы создаёт в OnInit() и через параметры передаём этот указатель symbol в конструкторе:
компилятор ругается в строке:
Вот так:
Как это понимать?
Неверное кол-во аргументов при вызове ZZIndicator...
//с уважением, оператор google translate //
вы где-то (строка 62, символ 11) ошиблись с числом аргументов..
Неверное кол-во аргументов при вызове ZZIndicator...
//с уважением, оператор google translate //
вы где-то (строка 62, символ 11) ошиблись с числом аргументов..
Я прекрасно понимаю, что пишет компилятор. Вопрос не в этом. Вот скрин:
Видно, что ругать на количество параметров конструктора. А у конструктора всего 1 параметр и это указатель..
Кстати, конструктор, который вызывается на пру строк ниже класса ZZIndicator вот вместе с описаниями членов класса:
class ZZIndicator { private: SymbolInstance *m_ptrSymbol; ZZProperties m_ZZProperties[]; int m_handle; public: //---- Конструктор и деструктор ZZIndicator(SymbolInstance *prSymbol, const int extremumCountToCollect); ~ZZIndicator(void); //---- Свойства ZZProperties getExtremumProperties(int index); void setSequenceProperties(ZZProperties& stZZProperties[], int extremumCounter, int sequenceIndex, const double extremumPrice); //---- Методы bool createInstance(int inputParametersCount, MqlParam& parameters[], string symbolName = NULL, ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_CURRENT, ENUM_INDICATOR indicatorType = IND_CUSTOM); void selectionRequiredSequence(const string symbolName = NULL); void printZZProperties(void) const; }; //================================================================================================================================================================================== // Конструктор класса. ============================================================================================================================================================= ZZIndicator :: ZZIndicator(SymbolInstance *prSymbol, // Указатель на класс свойств торгового инструмента const int extremumCountToCollect) { // Количество экстремумов зиг-зага, с которыми работает совок ArrayResize(m_ZZProperties, extremumCountToCollect); }
Всё чётко сходится по количеству. Поэтому я и написал, что это странно как-то..
Кстати, конструктор, который вызывается на пру строк ниже класса ZZIndicator вот вместе с описаниями членов класса:
Всё чётко сходится по количеству. Поэтому я и написал, что это странно как-то..
навскидку - ptrZZ вы забыли * и объявили просто объектом
PS/ частая ошибка при переключении с C# туда-обратно
навскидку - ptrZZ вы забыли * и объявили просто объектом
PS/ частая ошибка при переключении с C# туда-обратно
Я тоже изначально об этом подумал, но, тем не менее. Вот я за пару минут всё показал:
Ничего как я вижу не напитано. Хотя я уже не уверен даже ((
Я тоже изначально об этом подумал, но, тем не менее. Вот я за пару минут всё показал:
Ничего как я вижу не напитано. Хотя я уже не уверен даже ((
В общем, вопрос в другом был. Компилятор недоделанный. Пишет одно, а на деле - другое..
Компилятор Вам всё правильно пишет.
Вы не определили конструктор без аргументов в классе ZZIndicator.
Компилятор Вам всё правильно пишет.
Вы не определили конструктор без аргументов в классе ZZIndicator.
Не в этом дело. Тип переменной был не тот. Но я это уже сам нашёл, без помощи чудесного компилятора.
А могли бы и с помощью.
То что Вы объявили объект класса вместо указателя, для компилятора не ошибка.
А могли бы и с помощью.
То что Вы объявили объект класса вместо указателя, для компилятора не ошибка.
Так компилятор ругался вообще на другой указатель. Хотя вопрос в другом был. Тут как-бы не просто найти, когда проект достаточно сложный. Пришлось принтовать и в отладке всё смотреть.
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Что это значит? ОБъект я передаю по указателю в функцию, а компилятор не замечает этого.
В боте на глобальном уровне:
В OnInit() так:
А вот в самом классе Signal, который мы создаёт в OnInit() и через параметры передаём этот указатель symbol в конструкторе:
компилятор ругается в строке:
Signal :: Signal(SymbolInstance *ptrSymbol) { // Указатель на класс свойств торгового инструмента
Вот так:
Как это понимать?