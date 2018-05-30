А что если писать программы сразу без багов?
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.
Так не интересно.
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.
вы опупеете от всякого "контрактного программирования", жёсткой типизации и прочих технологических средств и приёмов "программирования без багов" (на самом деле просто с меньшим их кол-вом и останутся только самые породистые жуки).
это долго (подчас значительно дольше чем найти и обезвредить), нудно и требует значительного образования и практики.
на самом деле просто с меньшим их кол-вом и останутся только самые породистые жуки
нет, есть подход называемый формальной верификацией.
нет, есть подход называемый формальной верификацией.
в этом случае баги содержатся в самой спецификации
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.
Бывает баг дает прибыль
Бывает баг дает прибыль
Так ни кто специально с багами не пишет. А вот то что они иногда проскакивают. Это уже от опыта и знаний программиста зависит. Хотя и при большом опыте иногда встречаются, как выше сказано, породистые, высоко устойчивые к вытравливанию
Бывает баг дает прибыль
Баг, "дающий прибыль" - это "не баг, а фича".
Прибыль неинтересна, интересно 1гб кода без багов
Зачем код без багов ?
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