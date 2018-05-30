А что если писать программы сразу без багов?

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Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.
 
Mickey Moose:
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.

Так не интересно.

 
Mickey Moose:
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.

вы опупеете от всякого "контрактного программирования", жёсткой типизации и прочих технологических средств и приёмов "программирования без багов" (на самом деле просто с меньшим их кол-вом и останутся только самые породистые жуки).

это долго (подчас значительно  дольше чем найти и обезвредить), нудно и требует значительного образования и практики.

 
Maxim Kuznetsov:

на самом деле просто с меньшим их кол-вом и останутся только самые породистые жуки

нет, есть подход называемый формальной верификацией.

 
TheXpert:

нет, есть подход называемый формальной верификацией.

в этом случае баги содержатся в самой спецификации

 
Mickey Moose:
Это бы сэкономило кучу времени на исправление багов.

Бывает баг дает прибыль

 
Это как - "писать сразу без багов" ?
 
Yuriy Zaytsev:

Бывает баг дает прибыль

Прибыль неинтересна, интересно 1гб кода без багов
 

Так ни кто специально с багами не пишет. А вот то что они иногда проскакивают. Это уже от опыта и знаний программиста зависит. Хотя и при большом опыте иногда встречаются, как выше сказано, породистые, высоко устойчивые к вытравливанию

 
Yuriy Zaytsev:

Бывает баг дает прибыль

Баг, "дающий прибыль" - это "не баг, а фича".

 
Mickey Moose:
Прибыль неинтересна, интересно 1гб кода без багов

Зачем код без багов ?

Лучше входы без ошибок.

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