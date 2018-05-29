Помогите разобраться
Magiruss:
Пролистывая историю, заметил странную фигню.
На данном промежутке рассматриваю Мовинг Авераге и МА Кроссовер, иду дальше, но когда возвращаюсь на тот же промежуток то картина совсем другая.
Свечи отображаются корректно, но Мовинг Авераге и МА Кроссовер уже иначе.
Подскажите, чем это связано и как исправить?
мистика
Alexey Volchanskiy:Может из-за подгрузки истории так себя ведут, пересчитывают по новым данным.
мистика
Настройку МА поменяли
Renat Akhtyamov:Нет не менял, просто в через некоторое время просматривал данный промежуток
Настройку МА поменяли
Настройку МА поменяли
Andrey Khatimlianskii:
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Andrey Khatimlianskii:Сейчас когда открити рынки, отображение неизменно
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Magiruss:
Сейчас когда открити рынки, отображение неизменно
Сейчас когда открити рынки, отображение неизменно
Открыты ли рынки — не важно. Важно, сколько было истории.
Andrey Khatimlianskii:
Открыты ли рынки — не важно. Важно, сколько было истории.
Возможно, на выходные ДЦ не отдавал историю, такое быват
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Подскажите, чем это связано и как исправить?