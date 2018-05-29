Помогите разобраться

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Пролистывая историю, заметил странную фигню.
На данном промежутке рассматриваю Мовинг Авераге  и МА Кроссовер, иду дальше, но когда возвращаюсь на тот же промежуток то картина совсем другая.
Свечи отображаются корректно, но Мовинг Авераге  и МА Кроссовер уже иначе.

Подскажите, чем это связано и как исправить?

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Magiruss:
Пролистывая историю, заметил странную фигню.
На данном промежутке рассматриваю Мовинг Авераге  и МА Кроссовер, иду дальше, но когда возвращаюсь на тот же промежуток то картина совсем другая.
Свечи отображаются корректно, но Мовинг Авераге  и МА Кроссовер уже иначе.

Подскажите, чем это связано и как исправить?



мистика

 
Alexey Volchanskiy:

мистика

Может из-за подгрузки истории так себя ведут, пересчитывают по новым данным.
 

я это рассматривал на выходние , когда рынки наработают

Сейчас опять смотрел (рынки работают) Картина чуть другая, появился один кроссовер


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Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
 
Настройку МА поменяли
 
Renat Akhtyamov:
Настройку МА поменяли
Нет не менял, просто в через некоторое время  просматривал данный промежуток
 
Andrey Khatimlianskii:
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Andrey Khatimlianskii:
Длинной МАшке недостаточно данных для расчета, а после подгрузки ранней истории она считается правильно?
Сейчас когда открити рынки, отображение неизменно
 
Magiruss:
Сейчас когда открити рынки, отображение неизменно

Открыты ли рынки — не важно. Важно, сколько было истории.

 
Andrey Khatimlianskii:

Открыты ли рынки — не важно. Важно, сколько было истории.

Возможно, на выходные ДЦ не отдавал историю, такое быват

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