Как рационально объединить большие массивы структур.
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
У меня есть 2 очень больших массива (может быть до миллиона элементов) структур вида
Их нужно объединить так, чтобы недостающие элементы (по времени) из одного массива попали в другой. Пример на картинке. Сохранить последовательность по времени необходимо.
Подскажите, как это можно сделать максимально рационально (максимально быстро).
Миллион - это вовсе не большие данные. Структура будет занимать 16 байт, массив 16 Мб. Создаем отдельный С, а потом довольно просто.
Делаем цикл по одной секунде, если на итерации находим данные с таким же временем в одном из массивов, пишем их в С, у А и В должны быть счетчики индексов
оба массива упорядочены?
Да, по времени.
оба массива упорядочены?
да, это важный вопрос, похоже да, судя по рисунку
Я чего-то не понял ?
Кто нам мешает слить массивы и отсортировать их по времени ?
Если массивы уже отсортированы - то и сортировать не надо - пишем алгоритм сливания с двумя указателями на каждом массиве, просматриваем следующий элемент на обоих, и скидываем в результирующий массив более ранний элемент, одновременно передвигая указатель на этом исходном массиве.
Вот нашел:
public static int[] merge(int[] a, int[] b) { int[] answer = new int[a.length + b.length]; int i = a.length - 1, j = b.length - 1, k = answer.length; while (k > 0) answer[--k] = (j < 0 || (i >= 0 && a[i] >= b[j])) ? a[i--] : b[j--]; return answer; }
Весьма компактная и неплохая реализация на java.
Хм... Да мне самому иногда такая штука требуется... Сейчас подредактирую под свои "внутренние MQL-стандарты". А то мне "вопросик" не нравится, да и оформление немного непривычно
Да, по времени.
как-то так (не проверял)
void OnStart() { Str_Arr arr1[]; Str_Arr arr2[]; Str_Arr res[]; int size1 = ArraySize(arr1); int size2 = ArraySize(arr2); int sizeRes = size1 + size2; ArrayResize(res, sizeRes); int pos1 = 0; pos2 = 0; posRes = 0; for (int i = 0; i < sizeRes; i++) { if (pos1 >= size1) { res[posRes++] = arr2[pos2++]; continue; } if (pos2 >= size2) { res[posRes++] = arr1[pos1++]; continue; } if (arr1[pos1].Time < arr2[pos2].Time) { res[posRes++] = arr1[pos1++]; } else { res[posRes++] = arr2[pos2++]; } } }
как-то так (не проверял)
Не работает. Вот это:
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ struct Str_Arr { datetime Time; double Price; } ; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Str_Arr arr1[]; Str_Arr arr2[]; Str_Arr res[]; ArrayResize(arr1, 5); arr1[0].Time = TimeCurrent()+0; arr1[0].Price = 1; arr1[1].Time = TimeCurrent()+1; arr1[1].Price = 1; arr1[2].Time = TimeCurrent()+2; arr1[2].Price = 2; arr1[3].Time = TimeCurrent()+3; arr1[3].Price = 3; arr1[4].Time = TimeCurrent()+4; arr1[4].Price = 4; ArrayResize(arr2, 4); arr1[0].Time = TimeCurrent()+0; arr1[0].Price = 1; arr1[1].Time = TimeCurrent()+3; arr1[1].Price = 3; arr1[2].Time = TimeCurrent()+4; arr1[2].Price = 4; arr1[3].Time = TimeCurrent()+5; arr1[3].Price = 5; int size1 = ArraySize(arr1); int size2 = ArraySize(arr2); int sizeRes = size1 + size2; ArrayResize(res, sizeRes); int pos1 = 0, pos2 = 0, posRes = 0; for (int i = 0; i < sizeRes; i++) { if (pos1 >= size1) { res[posRes++] = arr2[pos2++]; continue; } if (pos2 >= size2) { res[posRes++] = arr1[pos1++]; continue; } if (arr1[pos1].Time < arr2[pos2].Time) { res[posRes++] = arr1[pos1++]; } else { res[posRes++] = arr2[pos2++]; } } ArrayPrint(res); }//+------------------------------------------------------------------+
Выдает вот это:
Вот нашел:
Весьма компактная и неплохая реализация на java.
Хм... Да мне самому иногда такая штука требуется... Сейчас подредактирую под свои "внутренние MQL-стандарты". А то мне "вопросик" не нравится, да и оформление немного непривычно
Спасибо за вариант. Но я еще не так хорошо разбираюсь в ООП. Не могли бы сделать чуть читабельнее? Спасибо.
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Здравствуйте, уважаемые участники форума.
У меня есть 2 очень больших массива (может быть до миллиона элементов) структур вида
Их нужно объединить так, чтобы недостающие элементы (по времени) из одного массива попали в другой. Пример на картинке. Сохранить последовательность по времени необходимо.
Подскажите, как это можно сделать максимально рационально (максимально быстро).