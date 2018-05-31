XASER
Xraptor:
Ребята, ищу формулу индикатора XASER.
Кто нибудь может подсказать где копать?
Гугл у Вас запрещён чтоль?
https://www.ratingsforex.ru/Indikator-XASER-Opredelenie-volatilnosti-na-Foreks/
https://fortrader.org/indicators-forex/oscillator-indicator/indikator-fleta-i-volatilnosti-xaser-fv.html
и тд
Andrei Fandeev:
https://www.ratingsforex.ru/Indikator-XASER-Opredelenie-volatilnosti-na-Foreks/
Гугл у Вас запрещён чтоль?
https://www.ratingsforex.ru/Indikator-XASER-Opredelenie-volatilnosti-na-Foreks/
https://fortrader.org/indicators-forex/oscillator-indicator/indikator-fleta-i-volatilnosti-xaser-fv.html
и тд
Не знаю у кого у вас :). Но я ищу именно формулу, а не сам индикатор!
Индикатор ATR использовать не пробовали, для измерения волатильности?
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Ребята, ищу формулу индикатора XASER.
Кто нибудь может подсказать где копать?