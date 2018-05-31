XASER

Новый комментарий
 

Ребята, ищу формулу индикатора XASER.

Кто нибудь может подсказать где копать?

 
Xraptor:

Ребята, ищу формулу индикатора XASER.

Кто нибудь может подсказать где копать?

Гугл у Вас запрещён чтоль?

https://www.ratingsforex.ru/Indikator-XASER-Opredelenie-volatilnosti-na-Foreks/
https://fortrader.org/indicators-forex/oscillator-indicator/indikator-fleta-i-volatilnosti-xaser-fv.html

и тд

 
Andrei Fandeev:

Гугл у Вас запрещён чтоль?

https://www.ratingsforex.ru/Indikator-XASER-Opredelenie-volatilnosti-na-Foreks/
https://fortrader.org/indicators-forex/oscillator-indicator/indikator-fleta-i-volatilnosti-xaser-fv.html

и тд

Не знаю у кого у вас :). Но я ищу именно формулу, а не сам индикатор!

 

Индикатор ATR использовать не пробовали, для измерения волатильности?



Новый комментарий