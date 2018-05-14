MT4 обновился до build 1121, раскрывающиеся списки стали наоборот
Получаем картину наоборот:
В принципе мелочь, но может иногда доставлять неудобства.
Вопрос к разработчикам: это случайная ошибка и её устранят в дальнейшем, или так сделано сознательно и в этом кроется какой-то смысл?
Видать, где-то цикл пустили в обратную сторону )) Прикольно.
Видать, где-то цикл пустили в обратную сторону )) Прикольно.
Интересный вопрос: почему и ЗАЧЕМ ?
то божаться что развитие заморожено, исходники с 5-й не пересекаются, и обновления будут касаться только критических моментов, то вдруг явное изменение поведения.
Или в новой версии винды комбобосы в другую сторону сортируются (что-то это сомнительно очень) ?
как вариант: теперь будут постепенно вноситься правки делающие 4-ку неюзабельной :-)
Интересный вопрос: почему и ЗАЧЕМ ?
то божаться что развитие заморожено, исходники с 5-й не пересекаются, и обновления будут касаться только критических моментов, то вдруг явное изменение поведения.
Или в новой версии винды комбобосы в другую сторону сортируются (что-то это сомнительно очень) ?
как вариант: теперь будут постепенно вноситься правки делающие 4-ку неюзабельной :-)
Сомневаюсь, что сознательно будут мочить свою репутацию. Тут что-то другое.
Привыкнем и к этому
Просто не терпится узнать - исправят ошибку в компиляторе или нам начинать переписывать все свои исходники прямо сейчас?
Этот вопрос обсуждался с момента ввода перечислений в mql4. Изначально было "вверх ногами", убедительно просили переделать. Просьбы были услышаны, но вот при этом обновлении что-то пошло не так и всё сбилось взад. Надо написать в СД или в тему "Ошибки и вопросы..." с приложением скринов, должны отреагировать.
Благодарю за совет. Написал в сервисдеск.
Ответ сообщу.
Сегодня СД написал: "Ваша заявка передана в соответствующий отдел для обработки, пожалуйста ожидайте".
Сегодня пришел ответ от СД:
Сегодня пришел ответ от СД:
Вот и прекрасно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
После обновления MT4 до build 1121 было замечено, что компилятор, входящий в его комплект, генерирует код, при запуске которого все раскрывающиеся списки в блоке исходных данных отображаются наоборот.
Например, пишем так:
{
TimeFrame_Current=PERIOD_CURRENT, // Current
TimeFrame_M1=PERIOD_M1, // M1
TimeFrame_M5=PERIOD_M5, // M5
TimeFrame_M15=PERIOD_M15, // M15
TimeFrame_M30=PERIOD_M30, // M30
TimeFrame_H1=PERIOD_H1, // H1
TimeFrame_H4=PERIOD_H4, // H4
TimeFrame_D1=PERIOD_D1, // D1
TimeFrame_W1=PERIOD_W1, // W1
TimeFrame_MN1=PERIOD_MN1, // MN1
};
static input TimeFrameList TimeFrameAnalysis=TimeFrame_M1; // Timeframe for analysis of extremes
Рассчитываем, что список будет выглядеть так, как было при компиляции предыдущими версиями:
Получаем картину наоборот:
В принципе мелочь, но может иногда доставлять неудобства.
Вопрос к разработчикам: это случайная ошибка и её устранят в дальнейшем, или так сделано сознательно и в этом кроется какой-то смысл?