MT4 обновился до build 1121, раскрывающиеся списки стали наоборот

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После обновления MT4 до build 1121 было замечено, что компилятор, входящий в его комплект,  генерирует код, при запуске которого все раскрывающиеся списки в блоке исходных данных отображаются наоборот.
Например, пишем так:

enum TimeFrameList
{
TimeFrame_Current=PERIOD_CURRENT, // Current
TimeFrame_M1=PERIOD_M1, // M1
TimeFrame_M5=PERIOD_M5, // M5
TimeFrame_M15=PERIOD_M15, // M15
TimeFrame_M30=PERIOD_M30, // M30
TimeFrame_H1=PERIOD_H1, // H1
TimeFrame_H4=PERIOD_H4, // H4
TimeFrame_D1=PERIOD_D1, // D1
TimeFrame_W1=PERIOD_W1, // W1
TimeFrame_MN1=PERIOD_MN1, // MN1
};
static input TimeFrameList TimeFrameAnalysis=TimeFrame_M1; // Timeframe for analysis of extremes

Рассчитываем, что список будет выглядеть так, как было при компиляции предыдущими версиями:

Получаем картину наоборот:

В принципе мелочь, но может иногда доставлять неудобства.
Вопрос к разработчикам: это случайная ошибка и её устранят в дальнейшем, или так сделано сознательно и в этом кроется какой-то смысл?

 
Vadim Zotov:

Получаем картину наоборот:

В принципе мелочь, но может иногда доставлять неудобства.
Вопрос к разработчикам: это случайная ошибка и её устранят в дальнейшем, или так сделано сознательно и в этом кроется какой-то смысл?

Видать, где-то цикл пустили в обратную сторону )) Прикольно.

 
Ihor Herasko:

Видать, где-то цикл пустили в обратную сторону )) Прикольно.

Интересный вопрос: почему и ЗАЧЕМ ?

то божаться что развитие заморожено, исходники с 5-й не пересекаются, и обновления будут касаться только критических моментов, то вдруг явное изменение поведения.

Или в новой версии винды комбобосы в другую сторону сортируются (что-то это сомнительно очень) ?

как вариант: теперь будут постепенно вноситься правки делающие 4-ку неюзабельной :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Интересный вопрос: почему и ЗАЧЕМ ?

то божаться что развитие заморожено, исходники с 5-й не пересекаются, и обновления будут касаться только критических моментов, то вдруг явное изменение поведения.

Или в новой версии винды комбобосы в другую сторону сортируются (что-то это сомнительно очень) ?

как вариант: теперь будут постепенно вноситься правки делающие 4-ку неюзабельной :-)

Сомневаюсь, что сознательно будут мочить свою репутацию. Тут что-то другое.

[Удален]  
Привыкнем и к этому
 
LRA:
Привыкнем и к этому

Просто не терпится узнать - исправят ошибку в компиляторе или нам начинать переписывать все свои исходники прямо сейчас?

 
Этот вопрос обсуждался с момента ввода перечислений в mql4. Изначально было "вверх ногами", убедительно просили переделать. Просьбы были услышаны, но вот при этом обновлении что-то пошло не так и всё сбилось взад. Надо написать в СД или в тему "Ошибки и вопросы..." с приложением скринов, должны отреагировать.
 
Alexey Viktorov:
Этот вопрос обсуждался с момента ввода перечислений в mql4. Изначально было "вверх ногами", убедительно просили переделать. Просьбы были услышаны, но вот при этом обновлении что-то пошло не так и всё сбилось взад. Надо написать в СД или в тему "Ошибки и вопросы..." с приложением скринов, должны отреагировать.

Благодарю за совет. Написал в сервисдеск.

Ответ сообщу.

 

Сегодня СД написал: "Ваша заявка передана в соответствующий отдел для обработки, пожалуйста ожидайте".

 

Сегодня пришел ответ от СД:

Ответ

 
Vadim Zotov:

Сегодня пришел ответ от СД:


Вот и прекрасно.

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