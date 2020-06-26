Правильный расчет дистанции отступа, для установки лимитных ордеров на рынке ФОРТС - страница 2

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Yuriy Zaytsev:



пробую

Действительно биржа не ограничивает цену на акции:

Возможно, это брокер сделал такие настройки (ввел мин. и макс.)

 
prostotrader:

Действительно биржа не ограничивает цену на акции:

Возможно, это брокер сделал такие настройки (ввел мин. и макс.)

Открывалка , терминал мт5.

Интересно , с какой целью брокер выставляет такие ограничения.

Брокер Тинькофф , так же не позволяет выставлять далёкие от цены лимитники.

 
Yuriy Zaytsev:

Открывалка , терминал мт5.

Интересно , с какой целью брокер выставляет такие ограничения.

Брокер Тинькофф , так же не позволяет выставлять далёкие от цены лимитники.

Похоже это биржа лимиты ставит на 10%, чтобы можно было нагреть в любой момент, так же как это сделали с CL

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