Правильный расчет дистанции отступа, для установки лимитных ордеров на рынке ФОРТС - страница 2
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пробую
Действительно биржа не ограничивает цену на акции:
Возможно, это брокер сделал такие настройки (ввел мин. и макс.)
Действительно биржа не ограничивает цену на акции:
Возможно, это брокер сделал такие настройки (ввел мин. и макс.)
Открывалка , терминал мт5.
Интересно , с какой целью брокер выставляет такие ограничения.
Брокер Тинькофф , так же не позволяет выставлять далёкие от цены лимитники.
Открывалка , терминал мт5.
Интересно , с какой целью брокер выставляет такие ограничения.
Брокер Тинькофф , так же не позволяет выставлять далёкие от цены лимитники.
Похоже это биржа лимиты ставит на 10%, чтобы можно было нагреть в любой момент, так же как это сделали с CL