Проблема с торговым запросом - страница 4

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Soova:
именно в этом разница, вам надо модифицировать последнюю позицию, а он всегда модифицирует наименьший тикет

А зачем исправили 500 на 50??? Я изменил на 100 и вот результат.


ps; Замените на исправленную копию.

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Проблема с торговым запросом

Alexey Viktorov, 2018.04.27 21:38

Извиняюсь, я после проверки вынес из блока строку 

int posTotal = PositionsTotal();

и не проверил повторно. Вот исправленная версия. Добавил распечатку успешного открытия и успешной модификации позиций.

Цифры там 5-ти значные.


 
Alexey Viktorov:

А зачем исправили 500 на 50??? Я изменил на 100 и вот результат.


ps; Замените на исправленную копию.


на 500 не запускался, я выложил вверху скрины, не работает, вы открыли позиции теперь модифицируйте тикет №4, каков результат?
 
Soova:
на 500 не запускался, я выложил вверху скрины, не работает, вы открыли позиции теперь модифицируйте тикет №4, каков результат?

На моём скрине открыты три позиции и на следующем тике модифицированы. В моей последней версии стопы и тейки я поставил по 100

 
Alexey Viktorov:

На моём скрине открыты три позиции и на следующем тике модифицированы. В моей последней версии стопы и тейки я поставил по 100

покажите скрин успешной модификации. я тоже исправил на 100, он в вашем скрипте тикеты не считывает, как вы модифицировали тикет 0 ?

короче, надоело мне ваше вранье, сам разберусь

 
Soova:
покажите скрин успешной модификации

Вот и попробуй помочь человеку... Обвинение во лжи это такой вид благодарности?


Мне вспомнился анекдот об армянской благодарности, но пересказывать его я не буду. Если интересно поищите в тырнете, должен быть.

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