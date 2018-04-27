Проблема с торговым запросом - страница 4
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именно в этом разница, вам надо модифицировать последнюю позицию, а он всегда модифицирует наименьший тикет
А зачем исправили 500 на 50??? Я изменил на 100 и вот результат.
ps; Замените на исправленную копию.
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Проблема с торговым запросом
Alexey Viktorov, 2018.04.27 21:38
Извиняюсь, я после проверки вынес из блока строку
и не проверил повторно. Вот исправленная версия. Добавил распечатку успешного открытия и успешной модификации позиций.
Цифры там 5-ти значные.
А зачем исправили 500 на 50??? Я изменил на 100 и вот результат.
ps; Замените на исправленную копию.
на 500 не запускался, я выложил вверху скрины, не работает, вы открыли позиции теперь модифицируйте тикет №4, каков результат?
На моём скрине открыты три позиции и на следующем тике модифицированы. В моей последней версии стопы и тейки я поставил по 100
На моём скрине открыты три позиции и на следующем тике модифицированы. В моей последней версии стопы и тейки я поставил по 100
покажите скрин успешной модификации. я тоже исправил на 100, он в вашем скрипте тикеты не считывает, как вы модифицировали тикет 0 ?
короче, надоело мне ваше вранье, сам разберусь
покажите скрин успешной модификации
Вот и попробуй помочь человеку... Обвинение во лжи это такой вид благодарности?
Мне вспомнился анекдот об армянской благодарности, но пересказывать его я не буду. Если интересно поищите в тырнете, должен быть.