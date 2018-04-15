Пропали сообщения в мобильном терминале на ios 11.3

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пропали сообщения и не могу посмотреть metaquotes id в настройках, после обновления на ios 11.3

переустановил терминал - не помогло. Так и надо?

 
Авторизуйтесь в мобильном заново, пожалуйста.
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Renat Fatkhullin:
Авторизуйтесь в мобильном заново, пожалуйста.

Пардон, но я не могу найти кнопку авторизации.. просто не по глазам - все уже обыскал :) Со мной такое в первый раз


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а вот как должно быть

кнопки "чат и сообщения" нет у меня


 
Уже доступно.
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Renat Fatkhullin:
Уже доступно.

да, спасибо

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Как вообще сейчас общаться? Все глючное, уведомление зависают, приходят раз через раз. Интерфейс стал не удобным. Сейчас вообще все чаты исчезли. Сообщение в мобильном приложение и на сайте не синхронизируются. Нет подтверждения при отправки файла. Нельзя понять прочитано сообщение или нет. Я даже не знаю моё сообщение дошло или нет. Потому что у меня все чаты обнулились. А по сто раз у всех спрашивать дошло моё сообщение или меня просто игнорят, это не этично.

 и вот это капец как бесит, я уже все прочитал.

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Anton Zverev:

Как вообще сейчас общаться? Все глючное, уведомление зависают, приходят раз через раз. Интерфейс стал не удобным. Сейчас вообще все чаты исчезли. Сообщение в мобильном приложение и на сайте не синхронизируются. Нет подтверждения при отправки файла. Нельзя понять прочитано сообщение или нет. Я даже не знаю моё сообщение дошло или нет. Потому что у меня все чаты обнулились. А по сто раз у всех спрашивать дошло моё сообщение или меня просто игнорят, это не этично.

 и вот это капец как бесит, я уже все прочитал.

извините, но накипело.

 

Здравствуйте.

Это только у меня сегодня не работает отправка сообщений? Не через сайт, не через терминал. С мобильного терминала вообще уже месяц, наверное. 

 
Aleh71:

Здравствуйте.

Это только у меня сегодня не работает отправка сообщений? Не через сайт, не через терминал. С мобильного терминала вообще уже месяц, наверное. 

Сегодня обновляли систему чатов и они некоторое время были недоступны. У нас идет активная фаза разработки чатов и технические проблемы закономерны.

Обновите мобильный терминал и авторизуйтесь в нем заново, пожалуйста.

 
Спасибо. Заработало.
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