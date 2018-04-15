Пропали сообщения в мобильном терминале на ios 11.3
Авторизуйтесь в мобильном заново, пожалуйста.
Пардон, но я не могу найти кнопку авторизации.. просто не по глазам - все уже обыскал :) Со мной такое в первый раз
а вот как должно быть
кнопки "чат и сообщения" нет у меня
Уже доступно.
да, спасибо
Как вообще сейчас общаться? Все глючное, уведомление зависают, приходят раз через раз. Интерфейс стал не удобным. Сейчас вообще все чаты исчезли. Сообщение в мобильном приложение и на сайте не синхронизируются. Нет подтверждения при отправки файла. Нельзя понять прочитано сообщение или нет. Я даже не знаю моё сообщение дошло или нет. Потому что у меня все чаты обнулились. А по сто раз у всех спрашивать дошло моё сообщение или меня просто игнорят, это не этично.
и вот это капец как бесит, я уже все прочитал.
Как вообще сейчас общаться? Все глючное, уведомление зависают, приходят раз через раз. Интерфейс стал не удобным. Сейчас вообще все чаты исчезли. Сообщение в мобильном приложение и на сайте не синхронизируются. Нет подтверждения при отправки файла. Нельзя понять прочитано сообщение или нет. Я даже не знаю моё сообщение дошло или нет. Потому что у меня все чаты обнулились. А по сто раз у всех спрашивать дошло моё сообщение или меня просто игнорят, это не этично.
и вот это капец как бесит, я уже все прочитал.
извините, но накипело.
Здравствуйте.
Это только у меня сегодня не работает отправка сообщений? Не через сайт, не через терминал. С мобильного терминала вообще уже месяц, наверное.
Здравствуйте.
Это только у меня сегодня не работает отправка сообщений? Не через сайт, не через терминал. С мобильного терминала вообще уже месяц, наверное.
Сегодня обновляли систему чатов и они некоторое время были недоступны. У нас идет активная фаза разработки чатов и технические проблемы закономерны.
Обновите мобильный терминал и авторизуйтесь в нем заново, пожалуйста.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
пропали сообщения и не могу посмотреть metaquotes id в настройках, после обновления на ios 11.3
переустановил терминал - не помогло. Так и надо?