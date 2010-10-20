Как увидеть сделки на графике цены при торговле в реальном времени?
gpwr:Насколько помню это и в MT4 было так. На счет автоматического переноса - В тестере при визуализации по идеи должны (может и сейчас на результирующий чарт попадают автоматом)...
Вроде разобрался. Надо их перетаскивать из таблицы на график вручную.
gpwr:
А как сделать чтобы они автоматически изображались?
писал спец.индикатор.
Файлы:
DealsOnChart.png 21 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я только вижу сделки в таблице истории. А как их перенести на график когда торговля ведётся в реальном времени на демо? Я уж и там и сям смотрел, нигде не нашёл.
Вроде разобрался. Надо их перетаскивать из таблицы на график вручную. А как сделать чтобы они автоматически изображались?