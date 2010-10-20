Как увидеть сделки на графике цены при торговле в реальном времени?

Я только вижу сделки в таблице истории. А как их перенести на график когда торговля ведётся в реальном времени на демо? Я уж и там и сям смотрел, нигде не нашёл.

 

Вроде разобрался.  Надо их перетаскивать из таблицы на график вручную. А как сделать чтобы они автоматически изображались?

Вроде разобрался.  Надо их перетаскивать из таблицы на график вручную.

Насколько помню это и в MT4 было так. На счет  автоматического переноса - В тестере при визуализации по идеи должны (может и сейчас на результирующий чарт попадают автоматом)...
 
А как сделать чтобы они автоматически изображались?

 

писал спец.индикатор. 

 

Примерно так...

Найду время, выложу в CodeBase.

 

 

