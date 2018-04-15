Нужен ползущий советник

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Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?
 
Aleksandr Khrulev:
 
Не ходите в "коде баз" это даже не сад и не лес дремучий, а болото бескрайнее и бездонное)))
 
Texnolog:
Не ходите в "коде баз" это даже не сад и не лес дремучий, а болото бескрайнее и бездонное)))

Я уже там был ранее, но шутку  юмора от  Artyom Trishkin оценил.

 
Aleksandr Khrulev:
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?
Просто наберите в любом браузере в поиске 'сетка-ползучка ' и найдете то, что Вам нужно!
 
Aleksandr Khrulev:
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?

Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?

 
Alexey Volchanskiy:

Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?

Трейлингстоп, например, что, никогда не срабатывает?

 
Alexey Volchanskiy:

Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?

Работа исключительно с гэпами.

 
Aleksandr Khrulev:

Работа исключительно с гэпами.

Да, я так и понял

 
Artyom Trishkin:

Трейлингстоп, например, что, никогда не срабатывает?

Это совсем другое

 
Aleksandr Khrulev:
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?

Заказать в фрилансе не пробовали?

Стратегия не сложная, напишут на раз-два

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