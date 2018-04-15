Нужен ползущий советник
- Напишу советник бесплатно
- [Архив!] Напишу любого эксперта или индикатор бесплатно.
- Нужен советник торговли на новостях
Не ходите в "коде баз" это даже не сад и не лес дремучий, а болото бескрайнее и бездонное)))
Я уже там был ранее, но шутку юмора от Artyom Trishkin оценил.
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?
Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?
Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?
Трейлингстоп, например, что, никогда не срабатывает?
Можете объяснить смысл такого советника? Ведь если отложенники передвигаются за ценой, они никогда не сработают. Или надежда словить пичок?
Работа исключительно с гэпами.
Работа исключительно с гэпами.
Да, я так и понял
Трейлингстоп, например, что, никогда не срабатывает?
Это совсем другое
Здравствуйте! Не могу найти советник без лишних функций. Необходимо, чтобы советник в определённое время выставил два отложенных разнонаправленных ордера на расстоянии N от цены и следовал за ней. Изменяется цена - соответственно передвигаются ордера на то же расстояние. Терминал МТ4. Может, кто подскажет что?
Заказать в фрилансе не пробовали?
Стратегия не сложная, напишут на раз-два
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования