Помогите разобраться с хранилищем - достало уже!!!
Tango_X:
Что это за ***???? Это уже не первый раз! И даже не знаешь что и смотреть , чтобы исправить этот глюк!
Раскройте список папок "Include" и "Indicators". Покажите полученный список - там точно будут незафиксированные изменения.
Tango_X:
вот так вот?
Здесь и есть незафиксированные изменения, я и хочу их зафиксировать на что мне выдает следующее сообщение
Обычно такое бывает при отвратной связи - портится база данных. Есть два способа:
- Откройте из редактора MetaEditor каталог данных и перейдите в папку MQL5. Закройте редактор MetaEditor. В папке MQL5 удалите (а лучше переименуйте) файл "mql5.storage". Загрузите редактор MetaEditor и попробуйте отправить изменения в Хранилище.
- Скопируйте содержимое файла (например "OOP_SRP_.mq5) в стандартный блокнот, файл (например "OOP_SRP_.mq5) удалите и отправьте изменения в Хранилище. Создайте новый файл (например "OOP_SRP_.mq5) и скопируйте в него данные из блокнота.
Vladimir Karputov:
Обычно такое бывает при отвратной связи - портится база данных. Есть два способа:
- Откройте из редактора MetaEditor каталог данных и перейдите в папку MQL5. Закройте редактор MetaEditor. В папке MQL5 удалите (а лучше переименуйте) файл "mql5.storage". Загрузите редактор MetaEditor и попробуйте отправить изменения в Хранилище.
- Скопируйте содержимое файла (например "OOP_SRP_.mq5) в стандартный блокнот, файл (например "OOP_SRP_.mq5) удалите и отправьте изменения в Хранилище. Создайте новый файл (например "OOP_SRP_.mq5) и скопируйте в него данные из блокнота.
Спасибо! Надо себе сохранить как инструкцию на будущее))
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Что это за ***???? Это уже не первый раз! И даже не знаешь что и смотреть , чтобы исправить этот глюк!