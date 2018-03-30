Помогите разобраться с хранилищем - достало уже!!!

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Что это за ***???? Это уже не первый раз! И даже не знаешь что и смотреть , чтобы исправить этот глюк!



 
Tango_X:

Что это за ***???? Это уже не первый раз! И даже не знаешь что и смотреть , чтобы исправить этот глюк!



Раскройте список папок "Include" и "Indicators". Покажите полученный список - там точно будут незафиксированные изменения.

 
Vladimir Karputov:

Раскройте список папок "Include" и "Indicators". Покажите полученный список - там точно будут незафиксированные изменения.

вот так вот?

Здесь и есть незафиксированные изменения, я и хочу их зафиксировать на что мне выдает следующее сообщение



 
Tango_X:

вот так вот?

Здесь и есть незафиксированные изменения, я и хочу их зафиксировать на что мне выдает следующее сообщение



Обычно такое бывает при отвратной связи - портится база данных. Есть два способа:

  1. Откройте из редактора MetaEditor каталог данных и перейдите в папку MQL5. Закройте редактор MetaEditor. В папке MQL5 удалите (а лучше переименуйте) файл "mql5.storage". Загрузите редактор MetaEditor и попробуйте отправить изменения в Хранилище.
  2. Скопируйте содержимое файла (например "OOP_SRP_.mq5) в стандартный блокнот, файл (например "OOP_SRP_.mq5) удалите и отправьте изменения в Хранилище. Создайте  новый файл (например "OOP_SRP_.mq5) и скопируйте в него данные из блокнота.

 
Vladimir Karputov:

Обычно такое бывает при отвратной связи - портится база данных. Есть два способа:

  1. Откройте из редактора MetaEditor каталог данных и перейдите в папку MQL5. Закройте редактор MetaEditor. В папке MQL5 удалите (а лучше переименуйте) файл "mql5.storage". Загрузите редактор MetaEditor и попробуйте отправить изменения в Хранилище.
  2. Скопируйте содержимое файла (например "OOP_SRP_.mq5) в стандартный блокнот, файл (например "OOP_SRP_.mq5) удалите и отправьте изменения в Хранилище. Создайте  новый файл (например "OOP_SRP_.mq5) и скопируйте в него данные из блокнота.

Спасибо! Надо себе сохранить как инструкцию на будущее))

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