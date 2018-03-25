Значения трендовых линий при оптимизации ? - страница 2

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Renat Akhtyamov:
Построение графических объектов в OnTick()?

Нет, в советнике void start()

 
Natalya Dzerzhinskaya:

Нет, в советнике void start()

в OnTick() у меня строятся

или у Вас объекты при тестировании есть, просто их нет на нулевом баре?

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Renat Akhtyamov:
в OnTick() у меня строятся

Т.е. заменить  в советнике  void start() на OnTick() ??

Renat Akhtyamov:

или у Вас объекты при тестировании есть, просто их нет на нулевом баре?

На нулевом баре при визуализации есть, а при оптимизации нет.


 
Natalya Dzerzhinskaya:

Т.е. заменить  в советнике  void start() на OnTick() ??

не знаю точно, но у меня в тестере нормально всё и давно уже не использую start() в 4-рке, впрочем как и init(),deinit()

главное чтобы линия у Вас захватывала и нулевой бар

4-ка свободно проглатывает 5-рочный язык
 
Natalya Dzerzhinskaya:

Т.е. заменить  в советнике  void start() на OnTick() ??

На нулевом баре при визуализации есть, а при оптимизации нет.

аааа, при оптимизации....

Там да, там не будет.

Вам придется линию заменить математикой.

Найти значение цены можно, построив прямоугольный треугольник в цифрах. Ну и по формуле искать длину противолежащего катета...
 
Natalya Dzerzhinskaya:

У меня немного по другому сложилось и цена идёт строго по линии

Это что-то из ряда вон выходящее. Откуда взялись такие значения k (более 1)? 

Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:

double kKoef = 0.0;
double bKoef = CalculateBAndKByLine(nDot1BarIndex, fDot1Price, nDot2BarIndex, fDot2Price, kKoef);
if (bKoef == DBL_MAX)
{
   // ошибка расчетов
   return;
}

// Получаем цену линии на баре nDotXBarIndex
int nDotXBarIndex = 0;
double fDotXPrice = kKoef * nDotXBarIndex + bKoef;


так мне понятней, но пока что это вроде бардак))

Вспомните математику 5-го класса. Там все просто.

 
Ihor Herasko:

Это что-то из ряда вон выходящее. Откуда взялись такие значения k (более 1)? 

Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:

Вспомните математику 5-го класса. Там все просто.

Игорь, в Вашей логике не обнаружился угол наклона трендовой линии.

Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?

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Ihor Herasko:

Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:

Ух как идеально отрабатывает ваша формула!!
Новые значения полностью совпадают со значениями полученными по именам линий на нулевом баре


СПАСИБО !!))

 
Renat Akhtyamov:
Игорь, в Вашей логике не обнаружился угол наклона трендовой линии.

Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?

Чем, по-Вашему, является коэффициент k в уравнении прямой?

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Renat Akhtyamov:
Игорь, в Вашей логике не обнаружился угол наклона трендовой линии.

Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?

Не точность вычислений было из-за моей глупости.
Что-то в уме показалось, попробовалось и обломалось))

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