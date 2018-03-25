Значения трендовых линий при оптимизации ? - страница 2
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Построение графических объектов в OnTick()?
Нет, в советнике void start()
Нет, в советнике void start()
в OnTick() у меня строятся
или у Вас объекты при тестировании есть, просто их нет на нулевом баре?
в OnTick() у меня строятся
Т.е. заменить в советнике void start() на OnTick() ??
или у Вас объекты при тестировании есть, просто их нет на нулевом баре?
На нулевом баре при визуализации есть, а при оптимизации нет.
Т.е. заменить в советнике void start() на OnTick() ??
не знаю точно, но у меня в тестере нормально всё и давно уже не использую start() в 4-рке, впрочем как и init(),deinit()
главное чтобы линия у Вас захватывала и нулевой бар4-ка свободно проглатывает 5-рочный язык
Т.е. заменить в советнике void start() на OnTick() ??
На нулевом баре при визуализации есть, а при оптимизации нет.
аааа, при оптимизации....
Там да, там не будет.
Вам придется линию заменить математикой.Найти значение цены можно, построив прямоугольный треугольник в цифрах. Ну и по формуле искать длину противолежащего катета...
У меня немного по другому сложилось и цена идёт строго по линии
Это что-то из ряда вон выходящее. Откуда взялись такие значения k (более 1)?
Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:
так мне понятней, но пока что это вроде бардак))
Вспомните математику 5-го класса. Там все просто.
Это что-то из ряда вон выходящее. Откуда взялись такие значения k (более 1)?
Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:
Вспомните математику 5-го класса. Там все просто.
Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?
Я ведь дал функцию для расчета. Она 100% рабочая. Если непонятно, как пользоваться, то привожу пример:
Ух как идеально отрабатывает ваша формула!!
Новые значения полностью совпадают со значениями полученными по именам линий на нулевом баре
СПАСИБО !!))
Игорь, в Вашей логике не обнаружился угол наклона трендовой линии.
Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?
Чем, по-Вашему, является коэффициент k в уравнении прямой?
Игорь, в Вашей логике не обнаружился угол наклона трендовой линии.
Как Вы обходитесь без него, ведь Наталья уже показала неточность вычислений?
Не точность вычислений было из-за моей глупости.
Что-то в уме показалось, попробовалось и обломалось))