Помогите разобраться с таймсерией - страница 2
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Test.mq5
version "1.01"
Как пользоваться: добавляем наблюдение для следующих переменных:
и поочерёдно ставить прерывания на строках.
Ну и заключительный код:
HighestLowest.mq5
version "1.02"