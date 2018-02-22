В тестере мт4 терминала от Робофорекс нет нужных символов, только какой-то куцый набор... Можно ли принудительно включить нужные символы?

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Можно ли поправив какой-то конфиг включить в тестере нужные символы?


http://prntscr.com/ihopgj - вот это всё, что доступно в тестере.

Добавление символов в обзор рынка ситуацию никак не меняет.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
У меня все есть. Попробуй загрузить символы
 
John Smith:

Можно ли поправив какой-то конфиг включить в тестере нужные символы?


http://prntscr.com/ihopgj - вот это всё, что доступно в тестере.

Добавление символов в обзор рынка ситуацию никак не меняет.

вот несколько вариантов - показать все доступные символы или выбрать какие конкретно символы отображать

 
В Тестере видный только те Символы , которые существуют в MarketWatch , добавите там что нужно
 

Я же написал, что в маркет вотч у меня совсем другие символы

 
John Smith:

Я же написал, что в маркет вотч у меня совсем другие символы

Пожалуйста вставляйте картинку правильно - так она останется на этом форуме навсегда.

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