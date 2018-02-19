Применение EventSetTimer()
Не совсем голый, при создании значит была галочка:
hoz:
Функция EventSetTimer() задает интервал, через который генерируются события от таймера, а именно: таймер отсчитал нужный интервал. Терминал, под управлением которого выполняется советник, прерывает работу советника и вызывает функцию OnTimer, в которой выполняются требуемые действия - говорят, что событие обрабатывается. Сначала генерируется событие вне нашей программы, а потом как следствие вызывается обработчик, функция, ...
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Создаю с помощью мастера голый эксперт, что бы писать робота и вижу:
Заглянул в справку о функции EventSetTimer() и прочитал её описание:
"
Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика
"
Т.к. я весьма много и долго работал с событиями с других языках и прекрасно понимаю как они реализуются и для чего они вообще нужны.
Обычно все пишут по-нормально в той же яве да и шарпе типа такого:
Здесь чётко видно что является триггером для вызова события, да и вообще логично.
А что происходит в результате?
Какие события происходят? По ходу написания этого поста я догадался, но стирать не буду, может кому пригодится ещё.
Я так понял, что мы задаём при инициализации временной инетрвал таймера, а уже сами события буду выполняться из метода OnTimer() я верно понимаю?