Фриланс - ВСЁ ?
У меня все кнопки на месте.
значит вам повезло :-)
а дизайнерам однозначно +1
вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..
не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте
Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов :-)
Может вас забанили?
вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..
не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте
Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов :-)
Сняли права еще неделю назад. За нарушение правил.
Сняли права еще неделю назад. За нарушение правил.
Где-нибудь это отмечайте если не сложно..А то как партизаны - Пиф-Паф и в кусты
И дизайнерам заметте, что элементы интерфейса не должны пропадать бесследно. Если что-то почему-то запрещено значит оно disabled
У меня тоже нет этой кнопки. Да и не было никогда.
Как-бы это неправильно вовсе.. Ни с какого бока, тем паче с маркетинга.
Вам должны напоминать "есть фича, нужны некоторые усилия". Мне (с какого-то рожна) должны говорить "всё вернётся, надо только ждать"
У меня тоже нет этой кнопки. Да и не было никогда.
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вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..
не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте
Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов :-)