Фриланс - ВСЁ ?

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вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..

не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте

Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов  :-)


 
У меня все кнопки на месте.
 
Dmytro Zelenskyy:
У меня все кнопки на месте.

значит вам повезло :-)

а дизайнерам однозначно +1

 
Maxim Kuznetsov:

вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..

не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте

Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов  :-)


Может вас забанили?


з.ы. там еще написано для опытного программиста ))
 
Maxim Kuznetsov:

вдруг (как всегда внезапно) заметил отсутствие кнопки/ссылки чтобы подать заявку..

не то чтобы хотел взять заказ (у меня два дед-лайна), просто не обнаружил привычной вещи на обычном месте

Это такое нововведение от дизайнеров, или что ? если да, то это новое слово в построении интерфейсов  :-)


Сняли права еще неделю назад. За нарушение правил.

 
Rashid Umarov:

Сняли права еще неделю назад. За нарушение правил.

Где-нибудь это отмечайте если не сложно..А то как партизаны - Пиф-Паф и в кусты


И дизайнерам заметте, что элементы интерфейса не должны пропадать бесследно. Если что-то почему-то запрещено значит оно disabled

 
У меня тоже нет этой кнопки. Да и не было никогда.
 
Mickey Moose:
У меня тоже нет этой кнопки. Да и не было никогда.

Как-бы это неправильно вовсе.. Ни с какого бока, тем паче с маркетинга.

Вам должны напоминать "есть фича, нужны некоторые усилия". Мне (с какого-то рожна) должны говорить "всё вернётся, надо только ждать"

 
Mickey Moose:
У меня тоже нет этой кнопки. Да и не было никогда.
Вы - не проверенный пользователь.
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