Помогите новичку скопировать данные одного массива в другой.
Помогите разобраться как скопировать данные одного массива в другой. Что не делаю не чего не помогает. В индикаторе производятся расчеты которые сохраняются в массивах Max_0 и Min_0. Требуется данные из этих массивов передать в массивы Max_1 и Min_1 соответственно. Привожу полный код индикатора:
Пожалуйста вставляйте код правильно: пользуйтесь кнопкой
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Если Вы работаете с четырьмя массивами
//--- Инициализация индикаторных массивов double Max_0[],Min_0[],Max_1[],Min_1[]; // Индикаторные массивы
то нужно и объявлять четыре массива:
#property indicator_buffers 4 // К-во индикаторных буферов
и так как два из них индикаторные, а два для вспомогательных расчётов, то нужно в OnInit() эти расчётные массивы также объявить (при помощи INDICATOR_CALCULATIONS) как вспомогательные.
Большое спасибо за помощь!
Заработало, что ли :) ?
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Помогите разобраться как скопировать данные одного массива в другой. Что не делаю не чего не помогает. В индикаторе производятся расчеты которые сохраняются в массивах Max_0 и Min_0. Требуется данные из этих массивов передать в массивы Max_1 и Min_1 соответственно. Привожу полный код индикатора: