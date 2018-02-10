МТ5 - страница 2
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Если бы это было так то и в 4 было бы то же самое, но там все работает, поэтому и вышел сюда
кстати и поставьте файервол в режим "разрешено всё что не запрещено". Не знаю есть-ли соединение между Mt5 и редактором, но сеть у вас явным образом заблокирована.
То есть у вас сейчас политика "запрещено всё что не разрешено явным образом". Жёсткая и чтобы её применять надо владеть значительными навыками и временем.
Результат - при работе 2 и более программ (например мт5+ мт4 или мт5+мт5 или браузер+видеопроигрыватель)
показатель забитости кэша начинает неуклонно расти и при данных более 80% заполненности (согласно этой программе) терминал начинает косячить, вплоть до синего экрана при 100%
Ясно что проблема не в мт но решить все же как то стоит.