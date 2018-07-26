MetaEditor 1755 Иероглифы в тексте

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Редактировал код. После ввода "\n (позиция курсора отмечена на картинке)


строкой ниже появились иероглифы. Такое бывало и раньше но очень редко. Как бороться?


MetaTrader 5 x64 build 1755 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4213 / 8077 Mb, Disk: 332 / 464 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 
такое бывает при запущенном Punto Switcher и подобных резидентных программах
 
STARIJ:
такое бывает при запущенном Punto Switcher и подобных резидентных программах

У меня из таких перехватчиков работает только ScreenPresso - отлавливает клик по клавише "Prt Screen".

  
MetaTrader 5 x64 build 1881 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3936 / 8077 Mb, Disk: 216 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

И снова иероглифы, которые убывают полностью код:


Болезнь всё таже: после ввода "\n нижняя строка забивается иероглифами.

ctrl + z (откат изменений) не помогает - иероглифы остаются. Ощущение, что после ввода "\n убивается файл.

 

Vladimir Karputov:

Как бороться?

Сначала поставить "" и потом между ними \n. Совсем не напрягает, наверное поэтому я ни разу такого не видел.

 
Vladimir Karputov:

И снова иероглифы, которые убывают полностью код:


Болезнь всё таже: после ввода "\n нижняя строка забивается иероглифами.

ctrl + z (откат изменений) не помогает - иероглифы остаются. Ощущение, что после ввода "\n убивается файл.


Очень часто использую \n но таких глюков не было. 

Возможно дело в какой-то программе в системе? 

PuntoSwitcher - не дает такой глюк

 
Vladislav Andruschenko:


Очень часто использую \n но таких глюков не было. 

Возможно дело в какой-то программе в системе? 

PuntoSwitcher - не дает такой глюк

Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.

 
Alexey Viktorov:

Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.


к хорошему привыкаешь быстро :-)

я тоже без него как без рук. 

 
Alexey Viktorov:

Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.

Есть хорошие аналоги, есть платная программа стоит копейки но работает намного надежнее и имеет больше функционала, даже переводчик есть...

Пунто свичер глючный я от него отказался уже давно...

 
Vladimir Pastushak:

Есть хорошие аналоги, есть платная программа стоит копейки но работает намного надежнее и имеет больше функционала, даже переводчик есть...

Пунто свичер глючный я от него отказался уже давно...


дайте название

 
Парни, Вы точно тему не попутали?
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