MetaEditor 1755 Иероглифы в тексте
такое бывает при запущенном Punto Switcher и подобных резидентных программах
У меня из таких перехватчиков работает только ScreenPresso - отлавливает клик по клавише "Prt Screen".
MetaTrader 5 x64 build 1881 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3936 / 8077 Mb, Disk: 216 / 415 Gb, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
И снова иероглифы, которые убывают полностью код:
Болезнь всё таже: после ввода "\n нижняя строка забивается иероглифами.
ctrl + z (откат изменений) не помогает - иероглифы остаются. Ощущение, что после ввода "\n убивается файл.
Vladimir Karputov:Как бороться?
Сначала поставить "" и потом между ними \n. Совсем не напрягает, наверное поэтому я ни разу такого не видел.
И снова иероглифы, которые убывают полностью код:
Болезнь всё таже: после ввода "\n нижняя строка забивается иероглифами.
ctrl + z (откат изменений) не помогает - иероглифы остаются. Ощущение, что после ввода "\n убивается файл.
Очень часто использую \n но таких глюков не было.
Возможно дело в какой-то программе в системе?
PuntoSwitcher - не дает такой глюк
Очень часто использую \n но таких глюков не было.
Возможно дело в какой-то программе в системе?
PuntoSwitcher - не дает такой глюк
Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.
Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.
к хорошему привыкаешь быстро :-)
я тоже без него как без рук.
Я без PuntoSwitcher как без ... не могу работать. И такого не наблюдал никогда.
Есть хорошие аналоги, есть платная программа стоит копейки но работает намного надежнее и имеет больше функционала, даже переводчик есть...
Пунто свичер глючный я от него отказался уже давно...
Есть хорошие аналоги, есть платная программа стоит копейки но работает намного надежнее и имеет больше функционала, даже переводчик есть...
Пунто свичер глючный я от него отказался уже давно...
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Редактировал код. После ввода "\n (позиция курсора отмечена на картинке)
строкой ниже появились иероглифы. Такое бывало и раньше но очень редко. Как бороться?