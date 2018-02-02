Блокировка выбора кандидата во фрилансе - страница 2
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А если на коврик и денюшку оставить? Ещё попросишь?
В таких случаях наверное нужно как-то информировать заказчика: или подсказку давать или цветом как-то выделять исполнителя. Чтобы заказчику было более комфортно работать.
Поправят, будет объяснение для Заказчика
А если на коврик и денюшку оставить? Ещё попросишь?
Избить ? :-) за деньги ? Бокс, чемпионат мира, там оба друг друга избивают за хорошие деньги.
В таких случаях наверное нужно как-то информировать заказчика: или подсказку давать или цветом как-то выделять исполнителя. Чтобы заказчику было более комфортно работать.
А может красная полоска под Исполнителем, говорит об этом?
Да, она есть. Но заказчику , который впервые оказался здесь, это неочевидно