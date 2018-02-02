Блокировка выбора кандидата во фрилансе - страница 2

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Artyom Trishkin:
А если на коврик и денюшку оставить? Ещё попросишь?
Артем, :-) , при заказе в такую сумму все принципы рассыпятся как пух в ветреную погоду.
 
Vladimir Karputov:

В таких случаях наверное нужно как-то информировать заказчика: или подсказку давать или цветом как-то выделять исполнителя. Чтобы заказчику было более комфортно работать.

Поправят, будет объяснение для Заказчика

 
Artyom Trishkin:
А если на коврик и денюшку оставить? Ещё попросишь?
А избить продавца и баксы положить?

Избить ? :-) за деньги ?    Бокс, чемпионат мира,  там оба друг друга  избивают  за хорошие деньги.

 
Vladimir Karputov:

В таких случаях наверное нужно как-то информировать заказчика: или подсказку давать или цветом как-то выделять исполнителя. Чтобы заказчику было более комфортно работать.

А может красная полоска под Исполнителем, говорит об этом?
 
Andrei:
А может красная полоска под Исполнителем, говорит об этом?

Да, она есть. Но заказчику , который впервые оказался здесь, это неочевидно


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