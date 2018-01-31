Новости.

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Какое время тут указано в новостях? На 1 час отличается от московского.
 

В календаре тут https://www.mql5.com/ru/economic-calendar - какое укажете:

В Метатрейдере - по времени сервера брокера.

Экономический календарь - экономические индикаторы и события
Экономический календарь - экономические индикаторы и события
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Sergey Golubev:

В календаре тут https://www.mql5.com/ru/economic-calendar - какое укажете:

В Метатрейдере - по времени сервера брокера.

Ну так Калининград же!
 

Неправильно там. Изначально стоит московское. А в новостях сдвиг на 1 час вперед.. Указываю в настройках Москву,

, ничего в календаре не меняется, а время отличается от московского на 1 час назад.  

Если Калининград, то понятно.

 
LORT:
Какое время тут указано в новостях? На 1 час отличается от московского.
Зимой на час назад и должно показывать... Сложно объяснить я сам  парился с этим потом

 забил...) У меня зимой в МТ5 брокер тоже сдвигает время на час назад от Москвы. И вообще не всегда новости отрабатываются, так что лучше смотреть по рынку че как...

 

Так сравните время указанное в календаре и на компьютере. Если не совпадает, то подберите нужное.

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