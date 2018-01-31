Новости.
В календаре тут https://www.mql5.com/ru/economic-calendar - какое укажете:
В Метатрейдере - по времени сервера брокера.
- www.mql5.com
В календаре тут https://www.mql5.com/ru/economic-calendar - какое укажете:
В Метатрейдере - по времени сервера брокера.
Неправильно там. Изначально стоит московское. А в новостях сдвиг на 1 час вперед.. Указываю в настройках Москву,
, ничего в календаре не меняется, а время отличается от московского на 1 час назад.
Если Калининград, то понятно.
Какое время тут указано в новостях? На 1 час отличается от московского.
забил...) У меня зимой в МТ5 брокер тоже сдвигает время на час назад от Москвы. И вообще не всегда новости отрабатываются, так что лучше смотреть по рынку че как...
Так сравните время указанное в календаре и на компьютере. Если не совпадает, то подберите нужное.
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