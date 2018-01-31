Помогите пожалуйста найти Советник по High и Low
Добрый день, подскажите пожалуйста советник , почему-то не нашел в гугле ((, буду признателен за помощь
(есть похожие Советники по индикаторам ЗигЗаг и Фракталс -но они не подходят)
Подскажите пожалуйста
А чем фракталы не подходят? Как раз по двум последним сформировавшимся фракталам определение тренда - это то, что Вы просите:
Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно чтобы по Цене Закрытия(CLOSE) , т.е по Телу Свечи а не по хвостам
(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?
Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно чтобы по Цене Закрытия(CLOSE) , т.е по Телу Свечи а не по хвостам
(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?
Всё верно, тени - это липа, тело(объёмы) - это реальная цена актива
Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно чтобы по Цене Закрытия(CLOSE) , т.е по Телу Свечи а не по хвостам
(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?
Нет, не смогу Вам подсказать. Не помню, чтобы именно после двух подряд фракталов. Может будет время и проверю такую идею.
Нет, не смогу Вам подсказать. Не помню, чтобы именно после двух подряд фракталов. Может будет время и проверю такую идею.
Владимир буду признателен если потом поможешь, когда будет у тебя время
В общем алгоритм простой : (как выше я описал), или если через Фрактал:
то Фрактал должен считать не по High Low СВЕЧИ не по хвостам, а по Цене Закрытия(CLOSE)
и чтоб Советник , входил в сделку, (по выше описанному правилу тренда):
Low Фрактал был выше предыдущего Low фрактала - тогда открываем сделку BUY
High Фрактал был ниже предыдущего High фрактала - тогда открываем сделку SELL
это же обычные правила из теории Доу, почему в сети нету этого Советника ? ( потому что он Прибыльный на Волатильных Парах))))) я так думаю)
Сравнение фракталом по ценам Close:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Индикатор "Fractals at prices Close" - фракталы рассчитываемые ТОЛЬКО по ценам Close
и обычных фракталов:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
А это обычные фракталы
Сравнение фракталом по ценам Close:
и обычных фракталов:
Все эти графики из фантастических фильмов. Как можно на реале определить текущие мин. и макс. точки.
А ведь это не возможно.
Все эти графики из фантастических фильмов. Как можно на реале определить текущие мин. и макс. точки.
А ведь это не возможно.
В случае с фракталами достаточно дождаться, когда последний фрактал (самый близкий к правому краю) окончательно сформируется.
В случае с фракталами достаточно дождаться, когда последний фрактал (самый близкий к правому краю) окончательно сформируется.
Спасибо Владимир за индикатор
может кто-нибудь посоветует тогда Советник по Фракталам, чтобы он входил в рынок когда :
Верхний Фрактал ниже Предыдущего Верхнего - входим в SELL
Нижний Фрактал выше Предыдущего Нижнего - входим в BUY
но и всё равно мой Вопрос остается Открытым , про Советник по Максимумам и Минимумам цены CLOSE
подскажите кто пожалуйста , алгоритм же вроде простой
Спасибо Владимир за индикатор
может кто-нибудь посоветует тогда Советник по Фракталам, чтобы он входил в рынок когда :
Верхний Фрактал ниже Предыдущего Верхнего - входим в SELL
Нижний Фрактал выше Предыдущего Нижнего - входим в BUY
но и всё равно мой Вопрос остается Открытым , про Советник по Максимумам и Минимумам цены CLOSE
подскажите кто пожалуйста , алгоритм же вроде простой
Вот дались Вам эти цены CLOSE :) - я же выше показал фракталы расcчитанные по CLOSE (прикрепляю тот индикатор) - попробуйте его, посмотрите, возможно появятся вопросы по улучшению. Я думаю, что фракталы по CLOSE это то, что нужно. А там дальше и советник можно написать по этому индикатору.
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Добрый день, подскажите пожалуйста советник , почему-то не нашел в гугле ((, буду признателен за помощь
(есть похожие Советники по индикаторам ЗигЗаг и Фракталс -но они не подходят)
Подскажите пожалуйста