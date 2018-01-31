Помогите пожалуйста найти Советник по High и Low

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Добрый день, подскажите пожалуйста советник , почему-то не нашел в гугле ((, буду признателен за помощь 

в общем стандартное правило определения тренда:
 Бычий тренд- каждый Минимум Цены Выше Предыдущего Минимума Цены , Медвежий тренд - каждый Максимум Цены Ниже Предыдущего Максимума Цены
так вот ищу Советник: (который торговал бы, по этому правилу,  по СВЕЧАМ или по Линиям Графика)

для Бычий тренд- Минимум Выше Предыдущего Минимума ,
 вход в рынок в BUY когда Цена Достигла "Цену Закрытия(CLOSE) Максимума", который был между теми двумя Минимумами
для Медвежий тренд - Максимум Ниже Предыдущего Максимума,
 вход в рынок в SELL когда Цена Достигла "Цену Закрытия(CLOSE) Минимума", который был между теми двумя Максимумами

 (т.е 3 свечи, входим в рынок на 4 свече по цене Закрытия(CLOSE) 2 свечи)

Вроде же простой, стандартный инструмент, почему-то в гугле и яндексе его не нашел, перебрал около 30 поисковых запросов, нету 

 (есть похожие Советники по индикаторам ЗигЗаг и Фракталс -но они не подходят) 

Подскажите пожалуйста 

Файлы:
FFF555-1.PNG  35 kb
FFF5556-1.png  41 kb
 
VSERODkcom:

Добрый день, подскажите пожалуйста советник , почему-то не нашел в гугле ((, буду признателен за помощь 

в общем стандартное правило определения тренда:
 Бычий тренд- каждый Минимум Цены Выше Предыдущего Минимума Цены , Медвежий тренд - каждый Максимум Цены Ниже Предыдущего Максимума Цены
так вот ищу Советник: (который торговал бы, по этому правилу,  по СВЕЧАМ или по Линиям Графика)

для Бычий тренд- Минимум Выше Предыдущего Минимума ,
 вход в рынок в BUY когда Цена Достигла "Цену Закрытия(CLOSE) Максимума", который был между теми двумя Минимумами
для Медвежий тренд - Максимум Ниже Предыдущего Максимума,
 вход в рынок в SELL когда Цена Достигла "Цену Закрытия(CLOSE) Минимума", который был между теми двумя Максимумами

 (т.е 3 свечи, входим в рынок на 4 свече по цене Закрытия(CLOSE) 2 свечи)

Вроде же простой, стандартный инструмент, почему-то в гугле и яндексе его не нашел, перебрал около 30 поисковых запросов, нету 

 (есть похожие Советники по индикаторам ЗигЗаг и Фракталс -но они не подходят) 

Подскажите пожалуйста 


А чем фракталы не подходят? Как раз по двум последним сформировавшимся фракталам определение тренда - это то, что Вы просите:

Тренд по Фракталам

 

Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно  чтобы по Цене Закрытия(CLOSE)  , т.е по Телу Свечи а не по хвостам 

(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?

 
VSERODkcom:

Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно  чтобы по Цене Закрытия(CLOSE)  , т.е по Телу Свечи а не по хвостам 

(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?

Всё верно, тени - это липа, тело(объёмы) - это реальная цена актива

 
VSERODkcom:

Фрактал учитывает Хвосты Свечи , а нужно  чтобы по Цене Закрытия(CLOSE)  , т.е по Телу Свечи а не по хвостам 

(подскажешь такого Советника по Фракталам , чтобы Открывал сделки после 2 Максимума и 2 Минимума) ?


Нет, не смогу Вам подсказать. Не помню, чтобы именно после двух подряд фракталов. Может будет время и проверю такую идею.

 
Vladimir Karputov:

Нет, не смогу Вам подсказать. Не помню, чтобы именно после двух подряд фракталов. Может будет время и проверю такую идею.


Владимир буду признателен если потом поможешь, когда будет у тебя время

В общем алгоритм простой : (как выше я описал), или если через Фрактал:

то Фрактал должен считать не по High Low СВЕЧИ не по хвостам, а по Цене Закрытия(CLOSE)

и чтоб Советник , входил в сделку, (по выше описанному правилу тренда):

  Low Фрактал был выше предыдущего Low фрактала - тогда открываем сделку BUY

  High Фрактал был ниже предыдущего High фрактала - тогда открываем сделку SELL

это же обычные правила из теории Доу,  почему в сети нету этого Советника ?  ( потому что он Прибыльный на Волатильных Парах))))) я так думаю)

 

Сравнение фракталом по ценам Close:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDJPY, H1, 2018.01.18

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Индикатор "Fractals at prices Close" - фракталы рассчитываемые ТОЛЬКО по ценам Close

USDJPY, H1, 2018.01.18, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


и обычных фракталов:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDJPY, H1, 2018.01.18

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

А это обычные фракталы

USDJPY, H1, 2018.01.18, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


 
Vladimir Karputov:

Сравнение фракталом по ценам Close:


и обычных фракталов:



Все эти графики из фантастических фильмов. Как можно на реале определить  текущие мин. и макс. точки.

А ведь это не возможно. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Все эти графики из фантастических фильмов. Как можно на реале определить  текущие мин. и макс. точки.

А ведь это не возможно. 


В случае с фракталами достаточно дождаться, когда последний фрактал (самый близкий к правому краю) окончательно сформируется.

 
Vladimir Karputov:

В случае с фракталами достаточно дождаться, когда последний фрактал (самый близкий к правому краю) окончательно сформируется.


Спасибо Владимир за индикатор

может кто-нибудь посоветует тогда Советник по Фракталам, чтобы он входил в рынок когда :

Верхний Фрактал ниже Предыдущего Верхнего - входим в SELL

Нижний Фрактал выше Предыдущего Нижнего - входим в BUY


но и всё равно мой Вопрос остается Открытым , про Советник по Максимумам и Минимумам цены CLOSE  

 подскажите кто пожалуйста , алгоритм же вроде простой

 
VSERODkcom:

Спасибо Владимир за индикатор

может кто-нибудь посоветует тогда Советник по Фракталам, чтобы он входил в рынок когда :

Верхний Фрактал ниже Предыдущего Верхнего - входим в SELL

Нижний Фрактал выше Предыдущего Нижнего - входим в BUY


но и всё равно мой Вопрос остается Открытым , про Советник по Максимумам и Минимумам цены CLOSE  

 подскажите кто пожалуйста , алгоритм же вроде простой


Вот дались Вам эти цены CLOSE :) - я же выше показал фракталы расcчитанные по CLOSE (прикрепляю тот индикатор) - попробуйте его, посмотрите, возможно появятся вопросы по улучшению. Я думаю, что фракталы по CLOSE это то, что нужно. А там дальше и советник можно написать по этому индикатору.

Файлы:
Fractals_at_prices_Close.mq5  7 kb
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