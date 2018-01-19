Спам - как добавление в друзья.
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
- Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 21: январь 2013) Продолжение следует...
- [АРХИВ!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 4.
Itum:
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
Вы можете отказаться читать новости таких "друзей"
Itum:Вы имеете в виду продвижение своих сигналов, советников и индикаторов?
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
Sergey Vradiy:
Вы имеете в виду продвижение своих сигналов, советников и индикаторов?
Вы имеете в виду продвижение своих сигналов, советников и индикаторов?
да, в основном они этим и занимаются )
Itum:Есть опция "Скрывать посты пользователя"
да, в основном они этим и занимаются )
да, в основном они этим и занимаются )
Мне не то чтобы нравится, но по крайней мере не раздражает, иногда даже можно найти что-то полезное, а не сидеть олухом в погребе.
Vitaly Muzichenko:+++
Мне не то чтобы нравится, но по крайней мере не раздражает, иногда даже можно найти что-то полезное, а не сидеть олухом в погребе.
У меня тут нет друзей. И спама в том числе.
Не нравится, снимите галку и этот "друг" будет в списке последним.
Вместо "друг" надо бы заменить - "колега".
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