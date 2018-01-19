Спам - как добавление в друзья.

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В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
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Itum:
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.

Вы можете отказаться читать новости таких "друзей"

 
Itum:
В последние время очень модно стало добавляться в друзья и таким образом спамить. Добавьте возможность обозначать таких "Друзей" как спамеров и банить их.
Вы имеете в виду продвижение своих сигналов, советников и индикаторов?
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Sergey Vradiy:
Вы имеете в виду продвижение своих сигналов, советников и индикаторов?

да, в основном они этим и занимаются )

 
Itum:
да, в основном они этим и занимаются )
Есть опция "Скрывать посты пользователя"
 

Мне не то чтобы нравится, но по крайней мере не раздражает, иногда даже можно найти что-то полезное, а не сидеть олухом в погребе.

 
Vitaly Muzichenko:

Мне не то чтобы нравится, но по крайней мере не раздражает, иногда даже можно найти что-то полезное, а не сидеть олухом в погребе.

+++
 
У меня тут нет друзей. И спама в том числе.
 

У меня много друзей. Много кто сами добавляются, я принимаю. Какой еще спам? :) Не вижу проблемы.

За количество друзей еще и рейтинг растёт.

 

Не нравится, снимите галку и этот "друг" будет в списке последним.


 

Вместо "друг" надо бы заменить - "колега". 

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