Пробная версия скальперской тоговли на ТФ М1

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Уважаемые форумчане! Хочу поделиться своими наблюдениями за поведением индикатора DA, который имеется в кодобазе и вариант которого привожу ниже. Наблюдая за ним при выборке от 5-ти до 100, пришел к выводу, что, он в таких режимах может помочь при скальперской ручной торговле. Просто понаблюдайте за его поведением, выбрав удобный для каждого период в настройках. Только после того, как Вы убедились, что, его начинаете понимать, можете попробовать на демо-счете проверить  его полезность или бесполезность, о котором, прошу, сообщать здесь. Ни в коем случае не переходите на реальную торговлю, пока не убедитесь в его эффективности. Перед Вами предстанет такая картина, например, при выборке N=20:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане! Хочу поделиться своими наблюдениями за поведением индикатора DA, который имеется в кодобазе и вариант которого привожу ниже. Наблюдая за ним при выборке от 5-ти до 100, пришел к выводу, что, он в таких режимах может помочь при скальперской ручной торговле. Просто понаблюдайте за его поведением, выбрав удобный для каждого период в настройках. Только после того, как Вы убедились, что, его начинаете понимать, можете попробовать на демо-счете проверить  его полезность или бесполезность, о котором, прошу, сообщать здесь. Ни в коем случае не переходите на реальную торговлю, пока не убедитесь в его эффективности. Перед Вами предстанет такая картина, например, при выборке N=20:


Привет! Юсуфчик.

Я просто поражена. Мне кажется в Этом, что то есть.

Это просто великолепно. Вы на правильном пути. Ах.

 

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