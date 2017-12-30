У кого-то еще есть проблемы с вставкой картинок на форум через гугл хром?

Новый комментарий
[Удален]  
  • 9% (4)
  • 91% (42)
Всего проголосовало: 46
 

попробуйте нажать ctrl+F5

[Удален]  
[Удален]  
Vladimir Gribachev:

попробуйте нажать ctrl+F5


о, пашет. а шо это?

 

У меня многолетняя проблема одна — научиться торговать в стабильный регулярный плюс. А вставлять картинки — это проблемы легко решаемые. Это легко. Вы быстро научитесь.

[Удален]  
Victor Ziborov:

У меня многолетняя проблема одна — научиться торговать в стабильный регулярный плюс. А вставлять картинки — это проблемы легко решаемые. Это легко. Вы быстро научитесь.


картинки конечно легко вставлять. если нет никакой проблемы с браузером. через кнопочку "картинка".))
в мозилла и опера все нормально. это хром выеживается)

Новый комментарий