У кого-то еще есть проблемы с вставкой картинок на форум через гугл хром?
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- и снова случайное блуждание...
попробуйте нажать ctrl+F5
Vladimir Gribachev:
попробуйте нажать ctrl+F5
о, пашет. а шо это?
У меня многолетняя проблема одна — научиться торговать в стабильный регулярный плюс. А вставлять картинки — это проблемы легко решаемые. Это легко. Вы быстро научитесь.
Victor Ziborov:
У меня многолетняя проблема одна — научиться торговать в стабильный регулярный плюс. А вставлять картинки — это проблемы легко решаемые. Это легко. Вы быстро научитесь.
картинки конечно легко вставлять. если нет никакой проблемы с браузером. через кнопочку "картинка".))
в мозилла и опера все нормально. это хром выеживается)
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