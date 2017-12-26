MQL4 Прозрачность буфера

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Здравствуйте. Как сделать линию буфера полупрозрачной? В маркете есть индикатор где это реализовано.
 
Igor Kryuchkov:
Здравствуйте. Как сделать линию буфера полупрозрачной? В маркете есть индикатор где это реализовано.

в маркете нет никакого индикатора с прозрачным штатным буфером

вы сделайте свойства чарта - на передний план поверх объектов и индикаторов. этого должно вам хватить

 
o_o:

в маркете нет никакого индикатора с прозрачным штатным буфером

вы сделайте свойства чарта - на передний план поверх объектов и индикаторов. этого должно вам хватить


Ну вот же белый цвет это не прозрачность? 

Файлы:
Screenshot_4.png  49 kb
 
Igor Kryuchkov:

Ну вот же белый цвет это не прозрачность? 


Это график сверху (см. Свойства графика)


 
Galina Bobro:

Это график сверху (см. Свойства графика)



Понял, спасибо. Кодом можно задать график сверху?

 
Igor Kryuchkov:

Понял, спасибо. Кодом можно задать график сверху?


да, все свойства можно поменять. Для именно этого свойства  - https://docs.mql4.com/chart_operations/chartsetinteger

 
Igor Kryuchkov:

Ну вот же белый цвет это не прозрачность? 

Когда-то делал на заказ. Там всё делается количеством цветных буферов.

Если график не сверху, то так:

А если график сверху, то так:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, M15, 2017.12.26

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo

EURUSD, M15, 2017.12.26, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo

Ну и буферы в свою очередь:

//--- plot Glow level 0 up
#property indicator_label1  ""
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrDarkSlateGray
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  18
//--- plot Glow level 0 dn
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrDarkSlateGray
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  18
//--- plot Glow level 1 up
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrDimGray
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  13
//--- plot Glow level 1 dn
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrDimGray
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  13
//--- plot Neon level 2 up
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrNavy
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  8
//--- plot Neon level 2 dn
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrMaroon
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  8
//--- plot Neon level 3 up
#property indicator_type7   DRAW_LINE
#property indicator_color7  clrDeepSkyBlue
#property indicator_style7  STYLE_SOLID
#property indicator_width7  3
//--- plot Neon level 3 dn
#property indicator_type8   DRAW_LINE
#property indicator_color8  clrOrange
#property indicator_style8  STYLE_SOLID
#property indicator_width8  3
//---

//--- plot Trend to Up
#property indicator_label9  "Bullish trend"
#property indicator_type9   DRAW_LINE
#property indicator_color9  clrAqua
#property indicator_style9  STYLE_SOLID
#property indicator_width9  1
//--- plot Trend to Down
#property indicator_label10  "Bearish trend"
#property indicator_type10   DRAW_LINE
#property indicator_color10  clrYellow
#property indicator_style10  STYLE_SOLID
#property indicator_width10  1
//---

//--- plot Point level 0 Up
#property indicator_type11   DRAW_ARROW
#property indicator_color11  clrDeepSkyBlue
#property indicator_style11  STYLE_SOLID
#property indicator_width11  4
//--- plot Point level 0 Dn
#property indicator_type12   DRAW_ARROW
#property indicator_color12  clrOrange
#property indicator_style12  STYLE_SOLID
#property indicator_width12  4
//--- plot Point level 1 Up
#property indicator_type13   DRAW_ARROW
#property indicator_color13  clrAqua
#property indicator_style13  STYLE_SOLID
#property indicator_width13  3
//--- plot Point level 1 Dn
#property indicator_type14   DRAW_ARROW
#property indicator_color14  clrYellow
#property indicator_style14  STYLE_SOLID
#property indicator_width14  3
//---

//--- plot Arrow to Up
#property indicator_label15  "Buy Signal"
#property indicator_type15   DRAW_ARROW
#property indicator_color15  clrLime
#property indicator_style15  STYLE_SOLID
#property indicator_width15  1
//--- plot Arrow to Dn
#property indicator_label16  "Sell Signal"
#property indicator_type16   DRAW_ARROW
#property indicator_color16  clrRed
#property indicator_style16  STYLE_SOLID
#property indicator_width16  1
//---

//--- plot Down Level
#property indicator_label17  "Down level"
#property indicator_type17   DRAW_LINE
#property indicator_color17  clrTeal
#property indicator_style17  STYLE_DOT
#property indicator_width17  1
//--- plot Up Level
#property indicator_label18  "Up level"
#property indicator_type18   DRAW_LINE
#property indicator_color18  clrTeal
#property indicator_style18  STYLE_DOT
#property indicator_width18  1

//--- indicator buffers glow
double         BufferGlowUP0[];     // buff 0
double         BufferGlowDN0[];     // buff 1
double         BufferGlowUP1[];     // buff 2
double         BufferGlowDN1[];     // buff 3
double         BufferNeonUP2[];     // buff 4
double         BufferNeonDN2[];     // buff 5
double         BufferNeonUP3[];     // buff 6
double         BufferNeonDN3[];     // buff 7

//--- indicator buffers trend line
double         BufferTrendUP[];     // buff 8
double         BufferTrendDN[];     // buff 9

//--- indicator buffers point of change
double         BufferPointUP0[];    // buff 10
double         BufferPointDN0[];    // buff 11
double         BufferPointUP1[];    // buff 12
double         BufferPointDN1[];    // buff 13

//--- indicator buffers arrow
double         BufferArrowUP[];     // buff 14
double         BufferArrowDN[];     // buff 15

//--- indicator buffers levels
double         BufferLevelLO[];     // buff 16
double         BufferLevelHI[];     // buff 17

//--- indicator calculations buffers
double         BufferCalcTrend[];   // buff 18
double         BufferUP[];          // buff 19
double         BufferDN[];          // buff 20
double         BufferMaxL[];        // buff 21
double         BufferMinH[];        // buff 22

Важен порядок расположения буферов для визуального эффекта. Но в общем-то, это просто рюшечки.

На самом деле нужен лишь один буфер рисования и немного расчётных.

 

Все спасибо большое, с наступающим НГ.

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