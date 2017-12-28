кто нибуть знает где это карман?
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кто нибуть знает где это карман положил туда пару индикаторов и всё . не могу найти этот *** карман. подскажите.
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На MQL5.community есть только такой карман: MQL5.community - Памятка пользователя -> Раздел 2. Редактор сообщений
да бес проблем. только скажите где ваш супер секретный карман.
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кто нибуть знает где это карман?
kurama1, 2017.12.28 11:44
да бес проблем. только скажите где ваш супер секретный карман.
С этим "карманом" я тоже пытался разобраться, но, не смог. Видимо, это не для средних умов.
С этим "карманом" я тоже пытался разобраться, но, не смог. Видимо, это не для средних умов.
Тут все просто. Это типа буфера обмена как в окнах.
а в чем собственно проблема? буфер или что?
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