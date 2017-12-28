кто нибуть знает где это карман?

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кто нибуть знает где это карман положил туда пару индикаторов и всё . не могу найти этот *** карман. подскажите.
 
kurama1:
кто нибуть знает где это карман положил туда пару индикаторов и всё . не могу найти этот *** карман. подскажите.

Следите за лексикой, пожалуйста.

На MQL5.community есть только такой карман: MQL5.community - Памятка пользователя -> Раздел 2. Редактор сообщений

 

да бес проблем. только скажите где ваш супер секретный карман.

 
 

С этим "карманом" я тоже пытался разобраться, но, не смог. Видимо, это не для средних умов. 

 
Victor Ziborov:

С этим "карманом" я тоже пытался разобраться, но, не смог. Видимо, это не для средних умов. 


Тут все просто. Это типа буфера обмена как в окнах.

 

а в чем собственно проблема? буфер или что?

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