Помощь по телеграм боту - создание кнопок InlineKeyboardButton
У меня мой телеграм работает нормально и на телефоне и на компьютере.
Просто нужно скачивать его с официального сайта (ссылка удалена модератором Artyom Trishkin)
и всё будет нормально. А так я вам скажу очень удобный месенджер.
Илья Ворегов:
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Вам - предупреждение.
По inline кнопкам нет ответа?
Sergey Likho:
По inline кнопкам нет ответа?
По inline кнопкам нет ответа?
Пока не занимаюсь данной задачей.
Sergey Likho:
По inline кнопкам нет ответа?
По inline кнопкам нет ответа?
//нужно чтоб хоть что-то было задано - url, callback_data or switch_inline_query string T_InlineKeyboardButton(const string text,const string url=NULL, const string callback_data=NULL){ string key =StringFormat("\"text\": %s", "\""+text+"\""); if(url !=NULL) key+=StringFormat(",\"url\": %s", "\""+url+"\""); if(callback_data!=NULL) key+=StringFormat(",\"callback_data\": %s", "\""+callback_data+"\""); return("{"+key+"}");} string T_InlineKeyboardMarkup(const string keyboard){ return(StringFormat("{\"inline_keyboard\": %s}", UrlEncode(keyboard)));} //---------------------------------------------- // Пример использования: string reply_markup = T_InlineKeyboardMarkup("[["+T_InlineKeyboardButton("A", "https://www.youtube.com")+"],["+T_InlineKeyboardButton("B", NULL, "NN")+"],["+T_InlineKeyboardButton("C", NULL, "NN")+"]]"); //где reply_markup это пaраметр SendMessage
Правда я пока не разобралась с callback_data, поэтому и набрела на эту тему случайно
Вожусь с переменным кол-вом кнопок, кол-во должно меняться от результата счетчика. Можно их как отдельные единицы создавать?
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Добрый день.
Немного поясню :
1) Каждая кнопка, будь то обычная или инлайн, это теперь самостоятельный объект KeyboardButton или InlineKeyboardButton, не забудьте обновить своих ботов!
2) В Inline-режиме все текстовые поля теперь представлены отдельными объектами InputMessageContent, которые, в свою очередь могут быть аж 4-х типов (подробности тут).
Итак, инлайн-кнопки. Что это такое? Это специальные объекты, которые "цепляются" к конкретным сообщениям и распространяют своё действие, в общем случае, только на них. Делятся такие кнопки на три типа: URL-кнопки, Callback-кнопки и Switch-кнопки.
Самыми простыми являются кнопки-ссылки (URL). Как видно из названия, их цель - просто перекидывать пользователей по определенным веб-адресам. Давайте сразу напишем обработчик, который будет на любое сообщение отвечать каким-либо текстом и предложением перейти, например, на Яндекс.
Кто-нибудь дополнял Telegram.mqh под TelegramAPI от 2016 года, афунциональностью InlineKeyboardButton?
В боте на питоне реализовано так:
Инлайн-клавиатура представляет собой объект InlineKeyboardMarkup, а каждая инлайн-кнопка – это объект InlineKeyboardButton. Чтобы получилась URL-кнопка, нужно указать значения параметров text (текст на кнопке) и url (валидный веб-адрес). В результате бот пришлет нам такое сообщение (см. рис.). В целях обеспечения безопасности, перед переходом по URL-кнопкам появляется всплывающее окно, в котором видна ссылка целиком.
Пример:
Если нажать на перейти , то происходит переход по url, ну ли или отработает обычная текстовая команда.
Изначально брал библиотеку с местного форума.
Если кто-нибудь расширил метод по работе не могли бы скинуть исходник или текст методов?
А также int SendMessage(input param).