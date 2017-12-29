Процентный трэйлинг - страница 2

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Petros Shatakhtsyan:

Мой робот который был удален из маркета работал таким принципом, но только процент трейлинга плавающий, зависит от размера лота, чем он выше тем процент трейлинга ниже.

Все это работал виртуальным образом, т.е на графике ничего не видно. Но помимо этого надо и еще применить физические(стандартные) TP и SL, для страховки. Для тех случаев, когда счет остается без присмотра со стороны робота.

И когда во время торговли изменяется размер лота открытой позиции, то их надо соответственно передвигать. 

Это небольшая программа, обратитесь в фриланс. Ко мне прошу не обратиться.


интересно. учту что есть и такое.

 
dimanep:
Я бы с радостью. Когда обновят сайт и добавят простой поисковик на каждый отдел сайта.
Листасть 170 страниц я за это время заработаю на совеиник под заказ.

 
Andrey Khatimlianskii:


спасибо Андрей. обнаружил это вчера когда хотел сделать сайт грабинга контента для поисковика.

 
dimanep:

спасибо Андрей. обнаружил это вчера когда хотел сделать сайт грабинга контента для поисковика.

Осторожнее с грабингом, забанят.

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