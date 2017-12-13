Bitfinex

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Товарищи трейдеры, имеющие верифицированный аккаунт на этой бирже. Ответьте пожалуйста на вопрос:

1. Торгую рыночными ордерами. Допустим сейчас цена за 1 биток 15к$. Я хочу купить 1 лот и ставлю цену покупки 16к$. Что произойдёт?
 - будет ошибка т.к. указана не рыночная цена
 - ордер исполнится, но по лучшему аску (такой алгоритм на московской бирже)
 - установиться бай стоп ордер

 
Alexey Oreshkin:

1. Торгую рыночными ордерами. Допустим сейчас цена за 1 биток 15к$. Я хочу купить 1 лот и ставлю цену покупки 16к$. Что произойдёт?

если руками, возможно будет предупреждение потому что слишком большой процент превышения.

А вообще по лучшим бандам, что логично.

 
Комбинатор:

если руками, возможно будет предупреждение потому что слишком большой процент превышения.

А вообще по лучшим бандам, что логично.

Что логично это к сожалению не ответ, так как создатели биржи могли придумать всё что угодно.

Торговля конечно роботом. Превышение, ну скажем такое - я сделал запрос, увеличил его на 2 %  и отправил маркет.
А есть ли возможность проверить? на какой нить самой дешёвой паре на бирже

 
Если вы действительно практик, как вы утверждаете, то заведите 50 долларов на биржу и проверьте, если не верите.
 
Комбинатор:
Если вы действительно практик, как вы утверждаете, то заведите 50 долларов на биржу и проверьте, если не верите.
Дело в сроках. Как бы небыло необходимости ранее, сейчас столкнулся и оказывается надо перевести кучу документов на английский, нотариально заверить, отправить, ждать 14 дней и только потом можно завести деньги и потом уже пробовать.
 
повторюсь еще раз. для торговли верификация не нужна
 
Alexey Oreshkin:

Товарищи трейдеры, имеющие верифицированный аккаунт на этой бирже. Ответьте пожалуйста на вопрос:

1. Торгую рыночными ордерами. Допустим сейчас цена за 1 биток 15к$. Я хочу купить 1 лот и ставлю цену покупки 16к$. Что произойдёт?
 - будет ошибка т.к. указана не рыночная цена
 - ордер исполнится, но по лучшему аску (такой алгоритм на московской бирже)
 - установиться бай стоп ордер

а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r

 
Igor Yeremenko:

а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r

в апи. но это рудимент скорее всего.
 
Комбинатор:
повторюсь еще раз. для торговли верификация не нужна
Для торговли нужны деньги, при пополнении депозита вот что пишет:


Может быть раньше было по другому, не знаю.


Igor Yeremenko:

а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r

В апи есть. По идее соглашусь с тем, что для маркета не нужно знать цену. Но к примеру, покупая в квике цена не нужна (квик сам ставит цену с планки), покупая на форексе, мы цену указываем.
А как здесь хз.
Можно конечно отправить запрос на биржу, и посмотреть коды ошибок, но ответ что на счёте нет денег, не гарантирует что после их появления не будет другой ответ - неправильная цена.
 
Alexey Oreshkin:
Для торговли нужны деньги
крипта тоже деньги.
 
Комбинатор:
крипта тоже деньги.
Круто! Но вместо того чтобы уже 4 раз повторить что для торговли не нужна верификация, можно было сказать проще - крипту можно ввести без этой проверки.
В любом случае спасибо. Дальше справлюсь сам. Тему можно закрыть.
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