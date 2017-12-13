Bitfinex
если руками, возможно будет предупреждение потому что слишком большой процент превышения.
А вообще по лучшим бандам, что логично.
Что логично это к сожалению не ответ, так как создатели биржи могли придумать всё что угодно.
Торговля конечно роботом. Превышение, ну скажем такое - я сделал запрос, увеличил его на 2 % и отправил маркет.
А есть ли возможность проверить? на какой нить самой дешёвой паре на бирже
Если вы действительно практик, как вы утверждаете, то заведите 50 долларов на биржу и проверьте, если не верите.
Товарищи трейдеры, имеющие верифицированный аккаунт на этой бирже. Ответьте пожалуйста на вопрос:
1. Торгую рыночными ордерами. Допустим сейчас цена за 1 биток 15к$. Я хочу купить 1 лот и ставлю цену покупки 16к$. Что произойдёт?
- будет ошибка т.к. указана не рыночная цена
- ордер исполнится, но по лучшему аску (такой алгоритм на московской бирже)
- установиться бай стоп ордер
а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r
- joxi.ru
а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r
повторюсь еще раз. для торговли верификация не нужна
Может быть раньше было по другому, не знаю.
а где вы там нашли ввод цены для маркет ордера? http://joxi.ru/J2bxJ0jC4RMB9r
А как здесь хз.
Можно конечно отправить запрос на биржу, и посмотреть коды ошибок, но ответ что на счёте нет денег, не гарантирует что после их появления не будет другой ответ - неправильная цена.
Для торговли нужны деньги
крипта тоже деньги.
В любом случае спасибо. Дальше справлюсь сам. Тему можно закрыть.
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Товарищи трейдеры, имеющие верифицированный аккаунт на этой бирже. Ответьте пожалуйста на вопрос:
1. Торгую рыночными ордерами. Допустим сейчас цена за 1 биток 15к$. Я хочу купить 1 лот и ставлю цену покупки 16к$. Что произойдёт?
- будет ошибка т.к. указана не рыночная цена
- ордер исполнится, но по лучшему аску (такой алгоритм на московской бирже)
- установиться бай стоп ордер