Где скачать котировки на нефть?
Один в один не знаю, но много есть в Метатрейдере (и в МТ4 и в МТ5).
MT5 -
MT4 -
Требуются котировки как на сайте tradingview. Посоветуйте, где взять котировки что бы были один в один. Интрадей котировки
Глупо строить свою ТС на основе истории котировок нефти, т.к её стоимость полностью зависит от новостей в
политике + запасами нефти в США и ограничены ценами на сланцевую нефть!
Глупо строить свою ТС на основе истории котировок нефти, т.к её стоимость полностью зависит от новостей в
политике + запасами нефти в США и ограничены ценами на сланцевую нефть!
Можно строить и на истории, почему бы и нет?
Однако подтверждение нужно искать там, где Вы указали.
Согласен при такой постановке решения задачи.
Sergey Golubev Вы с текущего сайта качали Метатрейдер или у брокера? Можно ссылку.
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Требуются котировки как на сайте tradingview. Посоветуйте, где взять котировки что бы были один в один. Интрадей котировки