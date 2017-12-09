Где скачать котировки на нефть?

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Требуются котировки как на сайте tradingview. Посоветуйте, где взять котировки что бы были один в один. Интрадей котировки

 

Один в один не знаю, но много есть в Метатрейдере (и в МТ4 и в МТ5).

 

MT5 - 


MT4 - 


 
Well Done:

Требуются котировки как на сайте tradingview. Посоветуйте, где взять котировки что бы были один в один. Интрадей котировки


Глупо строить свою ТС на основе истории котировок нефти, т.к её стоимость полностью зависит от новостей в

политике + запасами нефти в США и ограничены ценами на сланцевую нефть!

 
prostotrader:

Глупо строить свою ТС на основе истории котировок нефти, т.к её стоимость полностью зависит от новостей в

политике + запасами нефти в США и ограничены ценами на сланцевую нефть!

Можно строить и на истории, почему бы и нет?

Однако подтверждение нужно искать там, где Вы указали.

Согласен при такой постановке решения задачи.

 

Sergey Golubev  Вы с текущего сайта качали Метатрейдер или у брокера? Можно ссылку.

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