значения iCustom в другом iCustom

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Добрый День!

Помогите, пожалуйста, понять, что я делаю не так?

Пишу индикатор и в нём решил использовать вместо Стохастика  - ZeroLag Stochs_true (в приложении). Но вот никак не могу вытащить из него значения Мейн и Сигнал. Мне надо три значения: main [1], signal[1], main[2]. Изначально, со стандартным Стохастиком у меня было так:

  //STHm[i]  = iStochastic(NULL,0,dSTH,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i+1);
  //STHm2[i] = iStochastic(NULL,0,dSTH,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i+2);
  //STHs[i]  = iStochastic(NULL,0,dSTH,3,3,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,i+1);

Заменил на:

  STHm[i]  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag Stochs_true",12,3,3,0,i+1);
  STHm2[i] = iCustom(NULL,0,"ZeroLag Stochs_true",12,3,3,0,i+2);
  STHs[i]  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag Stochs_true",12,3,3,1,i+1);

В результате мой индикатор грузится с полминуты (!), а потом не показывает вообще ничего. Привинтил к своему коммент:

  Comment (" MDCT ZLS","\n STHm=",STHm[i],"\n STHs=",STHs[i],"\n STHm2=",STHm2[i]);

Коммент показывает три нуля. Хотя сам  ZeroLag Stochs_true работает исправно и в Окне данных всё выдаёт верно.

Вопрос, Уважаемые Гуру:

Что не так ?????????????????????????

Файлы:
ZeroLag_Stochs_true.mq4  6 kb
 
Artemij:

Добрый День!

Помогите, пожалуйста, понять, что я делаю не так?

Пишу индикатор и в нём решил использовать вместо Стохастика  - ZeroLag Stochs_true (в приложении). Но вот никак не могу вытащить из него значения Мейн и Сигнал. Мне надо три значения: main [1], signal[1], main[2]. Изначально, со стандартным Стохастиком у меня было так:

Заменил на:

В результате мой индикатор грузится с полминуты (!), а потом не показывает вообще ничего. Привинтил к своему коммент:

Коммент показывает три нуля. Хотя сам  ZeroLag Stochs_true работает исправно и в Окне данных всё выдаёт верно.

Вопрос, Уважаемые Гуру:

Что не так ?????????????????????????


  STHm[i]  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,0,i+1);
  STHm2[i] = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,0,i+2);
  STHs[i]  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,1,i+1);

А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.

Наталья

0 буфер main

1 signal, линия.

опс   Наталья стерла сообщение

[Удален]  
Alekseu Fedotov:

А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.

0 буфер main
1 signal, линия


Если по простому, то можно так получить данные и виснуть терминал не будет:

    double STHm  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 0,1); 
    double STHm2 = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 0,2); 
    double STHs  = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 1,1); 

    Comment(" ПРОВЕРКА =  ",STHm," "," == ",STHm2," "," == ",STHs," ");


 
Alekseu Fedotov:

А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.

Наталья

0 буфер main

1 signal, линия.

опс   Наталья стерла сообщение


НЕ ВСЁ ПРОСТОЕ - ГЕНИАЛЬНО, НО ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО!!!!!!!!!!!!!!!!

ТОЧНО!

ZeroLag_Stochs_true   

У МЕНЯ БЫЛО

ZeroLag Stochs_true

Подчёркивание!))))))))))))))))))

СПАСИБО!
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