значения iCustom в другом iCustom
Добрый День!
Помогите, пожалуйста, понять, что я делаю не так?
Пишу индикатор и в нём решил использовать вместо Стохастика - ZeroLag Stochs_true (в приложении). Но вот никак не могу вытащить из него значения Мейн и Сигнал. Мне надо три значения: main [1], signal[1], main[2]. Изначально, со стандартным Стохастиком у меня было так:
Заменил на:
В результате мой индикатор грузится с полминуты (!), а потом не показывает вообще ничего. Привинтил к своему коммент:
Коммент показывает три нуля. Хотя сам ZeroLag Stochs_true работает исправно и в Окне данных всё выдаёт верно.
Вопрос, Уважаемые Гуру:
Что не так ?????????????????????????
STHm[i] = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,0,i+1); STHm2[i] = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,0,i+2); STHs[i] = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3,1,i+1);
А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.
Наталья
0 буфер main
1 signal, линия.
опс Наталья стерла сообщение
А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.
0 буфер main
1 signal, линия
Если по простому, то можно так получить данные и виснуть терминал не будет:
double STHm = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 0,1); double STHm2 = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 0,2); double STHs = iCustom(NULL,0,"ZeroLag_Stochs_true",12,3,3, 1,1); Comment(" ПРОВЕРКА = ",STHm," "," == ",STHm2," "," == ",STHs," ");
А так, обратите внимание на имя вызываемого индикатора.
Наталья
0 буфер main
1 signal, линия.
опс Наталья стерла сообщение
НЕ ВСЁ ПРОСТОЕ - ГЕНИАЛЬНО, НО ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЧНО!
ZeroLag_Stochs_true
У МЕНЯ БЫЛО
ZeroLag Stochs_true
Подчёркивание!))))))))))))))))))СПАСИБО!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый День!
Помогите, пожалуйста, понять, что я делаю не так?
Пишу индикатор и в нём решил использовать вместо Стохастика - ZeroLag Stochs_true (в приложении). Но вот никак не могу вытащить из него значения Мейн и Сигнал. Мне надо три значения: main [1], signal[1], main[2]. Изначально, со стандартным Стохастиком у меня было так:
Заменил на:
В результате мой индикатор грузится с полминуты (!), а потом не показывает вообще ничего. Привинтил к своему коммент:
Коммент показывает три нуля. Хотя сам ZeroLag Stochs_true работает исправно и в Окне данных всё выдаёт верно.
Вопрос, Уважаемые Гуру:
Что не так ?????????????????????????