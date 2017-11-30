Сделать отдельный лог для каждого советника

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Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.

Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?

 
Aleksey Vyazmikin:

Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.

Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?

notepad++ может выдать поиском все строки содержащие нужный текст

им удобно по имени эксперта делать выборку

 
o_o:

notepad++ может выдать поиском все строки содержащие нужный текст

им удобно по имени эксперта делать выборку


Спасибо.

А логи до какого объема он поддерживает? У меня бывает накручивает из за 200 мб.

 

200 выдержит

 

Инструменты -> Журнал -> Правая кнопка мыши -> Просмотр:

В появившемся окне делаем любые запросы с фильтрами, включая фильтр только по определенному советнику.

 
Vasiliy Sokolov:

Инструменты -> Журнал -> Правая кнопка мыши -> Просмотр:

В появившемся окне делаем любые запросы с фильтрами, включая фильтр только по определенному советнику.


Ну, как Вы могли подумать, что я не знаю об этой функции? Эх. Часто этого мало.

 
o_o:

200 выдержит


Испытаю.

 
Aleksey Vyazmikin:

Эх. Часто этого мало.

Например?
 
Aleksey Vyazmikin:

Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.

Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?


А их и не надо читать, это не плейбой ) У меня скальпер пишет инфу по сделкакм, время исполнения, проскальзывание и т.д. Потом обрабатываю, вижу статистику по ДЦ

 
Vasiliy Sokolov:
Например?

Например надо посмотреть хронологию ряда сообщений, но при этом исключить все другие.

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