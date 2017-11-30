Сделать отдельный лог для каждого советника
- Reaction - эксперт для MetaTrader
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Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.
Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?
Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.
Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?
notepad++ может выдать поиском все строки содержащие нужный текст
им удобно по имени эксперта делать выборку
notepad++ может выдать поиском все строки содержащие нужный текст
им удобно по имени эксперта делать выборку
Спасибо.
А логи до какого объема он поддерживает? У меня бывает накручивает из за 200 мб.
200 выдержит
Инструменты -> Журнал -> Правая кнопка мыши -> Просмотр:
В появившемся окне делаем любые запросы с фильтрами, включая фильтр только по определенному советнику.
Инструменты -> Журнал -> Правая кнопка мыши -> Просмотр:
В появившемся окне делаем любые запросы с фильтрами, включая фильтр только по определенному советнику.
Ну, как Вы могли подумать, что я не знаю об этой функции? Эх. Часто этого мало.
200 выдержит
Испытаю.
Эх. Часто этого мало.
Когда на счете работает более чем один советник, то не удобно читать логи.
Может я такой отсталый, и есть специальные фильтрующие программы? Логи, особенно для отладки бывают очень большие и фильтровать, к примеру, в экселе не вариант - что-то ещё можно использовать для этих целей?
А их и не надо читать, это не плейбой ) У меня скальпер пишет инфу по сделкакм, время исполнения, проскальзывание и т.д. Потом обрабатываю, вижу статистику по ДЦ
Например?
Например надо посмотреть хронологию ряда сообщений, но при этом исключить все другие.
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