Как настроить MFM?

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Приветы!
Подскажите как правильно настроить MFM7?

 
ayakobsen:

Приветы!
Подскажите как правильно настроить MFM7?


У вас Youtube и Гугл отключили? Плохо...

 
Alexey Volchanskiy:

У вас Youtube и Гугл отключили? Плохо...

А что такое MFM ? Я знаю только Modified Frequency Modulation. Или имеется ввиду Male-Female-Male ?

Ааа... Там еще семерка... Хоть писал бы, что это эксперт...

Тогда - тебе сюда, Алексей прав...

 
George Merts:

А что такое MFM ? Я знаю только Modified Frequency Modulation. Или имеется ввиду Male-Female-Male ?

Ааа... Там еще семерка... Хоть писал бы, что это эксперт...

Тогда - тебе сюда, Алексей прав...


Смешной сервис, особенно ползающая черная стрелочка ))

[Удален]  
 
Maxim Dmitrievsky:

Побежал быстрее баблосы откапывать, а то ща форумные как налетят

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