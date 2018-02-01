История спредов - страница 3

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VHS:

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Тестируйте в MetaTrader 5. И забудьте MetaTrader 4, как страшный сон.

История реальных тиков доступна для тестирования в режиме Каждый тик на основе реальных тиков.

В режиме реального времени во время торговли доступна история реальных тиков, по которым можно рассчитать спреды для визуального анализа. Очень часто то, что написано на сайте брокера в спецификациях символов, существенно расходится с тем, что есть на самом деле. Поэтому нужно всё проверять самому.

На скриншотах ниже пример того, как сильно могут отличаться условия у разных форекс-брокеров. Показаны спреды для сравнения по одним и тем же символам.


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