DEAL_ENTRY_TYPE, или вопрос по прочтению истории. - страница 3
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А перенос позиций по клирингу и соответственно замена цен открытия текущих позиций на цену открытия после клиринга? (тестер этого не знает), а ряд сделок по разным инструментам ? В отчете все сделки записаны в таблицу сортированную по датам. Нужно выбирать требуемые сделки и их кучи строк (учитывая коррекции и прочие поступающие от биржи и брокера) И из этих строк требуется просуммировать PL с учетом комиссий и прочего (комиссии тестер кстати тоже не знает и везде без них торгует), проскальзования и прочие прелести о которых тестер даже не догадывается... И в процессе отбора нужного, требуется еще отобрать начальную (самую первую) точку входа и выхода. Все мною перечисленное только с помощью тестера симулировать не получитсяТак же уверен есть еще много всего, что сходу я не вспомнил
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DEAL_ENTRY_TYPE, или вопрос по прочтению истории.
fxsaber, 2017.11.22 10:56
Посмотрел исходники, тестер полностью удовлетворит их.
Например, в исходниках нет анализа того же клиринга.
Тестер это умеет. Еще раз
Например, в исходниках нет анализа того же клиринга.
Это не исходники, это скрпты которые просто выгружают мне историю. Сам класс который я написал, я пока не куда не выкладывал.
И кстати о комиссии, тестер ее не знает. Я когда выгружаю историю торгов из тестера, он не видит комиссию вовсе. Ряд сделок с разными инструментами, да тестер это может, но для того что бы выглядело правдоподобно, нужно робота 3 как мин объединить в один и прогнать все в тестере что бы каждый из них следил за своим активом. Это слишком заморочено и не даст адекватной картины, так как легко ошибиться.
Так что тестер не умеет того что мне нужно, а мне нужна история торгов такая которая получается в процессе реальной торговли. Те скрипты что я скинул как раз и выгружают просто эту историю, это все равно что просто выгрузить историю из терминала, но только они более подробно все выгружают.Исходники не отдебагины как следует, выкладывать их не хочу в таком состоянии, однако если кому нибудь нужно либо если так будет понятнее о чем говорю, то вот они. Просьба если найдете ошибки, то жду замечаний. Ну и историей вашей поделиться)
А выгрузка из терминала упускает многие моменты, к примеру на прикрепленном скрине цветом выделена одна сделка. в тестере, она выглядела бы иначе. Мой класс же объединяет все это в структуру которая содержит в себе как информацию по каждой сделке конкретно (совершенной пользователем), так и по по открытию и закрытию позиции. К примеру переоткрытия [variation margin close] и [variation margin open] не будет в тестере, однако в реальности все это существует.
Все файлы в папку Include\Custom\DataKeeper
И кстати о комиссии, тестер ее не знает.
Знает, в OnDeinit пишите свой отчет.
А выгрузка из терминала упускает многие моменты, к примеру на прикрепленном скрине цветом выделена одна сделка. в тестере, она выглядела бы иначе. Мой класс же объединяет все это в структуру которая содержит в себе как информацию по каждой сделке конкретно (совершенной пользователем), так и по по открытию и закрытию позиции. К примеру переоткрытия [variation margin close] и [variation margin open] не будет в тестере, однако в реальности все это существует.
Да, в тестере сделать полный OUT и затем IN с одним и тем же ID не получится. Только как такая ситуация в состоянии проверить работу кода? А так, похоже, Вы тестер путаете со штатным отчетом тестера.
Кстати, на скрине хорошо видно, что [variation margin close] и [variation margin open] сделки имеют DEAL_REASON_CLIENT. Это ошибка платформы.
Знает, в OnDeinit пишите свой отчет.
Да, в тестере сделать полный OUT и затем IN с одним и тем же ID не получится. Только как такая ситуация в состоянии проверить работу кода? А так, похоже, Вы тестер путаете со штатным отчетом тестера.
Кстати, на скрине хорошо видно, что [variation margin close] и [variation margin open] сделки имеют DEAL_REASON_CLIENT. Это ошибка платформы.
Ну эту ошибку тогда к разрабам на фиксацию нужно.
Касательно отчета, как раз в OnDenit и вызывал функцию и поле комиссии равнялось нулю (не знаю может от брокера зависит) Но в целом такой отчет не сделать в тестере, а именно по подобным отчетам я и проверяю весь код
Касательно отчета, как раз в OnDenit и вызывал функцию и поле комиссии равнялось нулю (не знаю может от брокера зависит)
Значит комиссия и на реале была бы нулевой.
Значит комиссия и на реале была бы нулевой.
Не бывает такого) бирже и брокеру профит тоже нужен)
Не бывает такого) бирже и брокеру профит тоже нужен)
Торговый сервер и символ, где в тестере нулевая комиссия?
Торговый сервер и символ, где в тестере нулевая комиссия?
Сервер: Open-Broker, Символ RTS Splice
В приложении скрипт которым делал выгрузку и файл с выгрузкой. Класс выгружающий данные не мой, взял с этого форума вроде рабочий он. Стоит у меня на старых версиях ботов, сейчас все переписываю. Но в целом на файле с выгрузкой видно, что столбец с комиссией пуст.
Сервер: Open-Broker, Символ RTS Splice
В приложении скрипт которым делал выгрузку и файл с выгрузкой. Класс выгружающий данные не мой, взял с этого форума вроде рабочий он. Стоит у меня на старых версиях ботов, сейчас все переписываю. Но в целом на файле с выгрузкой видно, что столбец с комиссией пуст.
Нет возможности посмотреть этот торговый сервер и символ. В другом месте так
Нет возможности посмотреть этот торговый сервер и символ. В другом месте так
Ну у вас и не ФОРТС, там возможно спред за комиссию считается (догадка просто), может быть и брокер у меня не позаботился об истории...
В целом просьба про историю для тестов остается той же. Если есть кто нибудь готовый помочь, откликнитесь плиз. Нужна выгрузка из скриптов прикрепленных на 2 странице данной ветки форума. Заранее благодарю.