Про Экспертов и Заказчиков
Незачет ))) Все 7 линий должны быть перпендикулярны друг другу )))
Виден Эксперт своего дела. Креативный подход. Заказчики будут довольны!
С Вашего позволения размещу в комментах в источнике.
1. Если я не ошибаюсь, в трехмерном пространстве можно провести 3 перпендикулярные друг другу линии. Если увеличить количество измерений, то вполне и до 7-ми перпендикулярных линий можно дойти.
2. Линия может быть красной в одном освещении и зеленой в другом. Если менять цвет света окружающей среды, то наверное можно получить зеленый оттенок у красной линии.
3. Если провести красную линию фломастером по поверхности воды, она будет прозрачной. Слегка красноватой. Никто ведь не запрещает импровизировать.))
4. Можно нарисовать котенка прямой линией, если рисовать его плоское двумерное изображение внутри линии. То есть, нажимая на карандаш "продавливать" внутри линии ушки, головку, тело и хвост. Нарисовать его контуры "в глубину" линии, не выходя за ее пределы.
Люди в офисе были намного умнее эксперта и удивлялись, почему же он их непонимает. Ведь они именно это и имели ввиду...)))
Незачет ))) Все 7 линий должны быть перпендикулярны друг другу )))
В 7-мерном пространстве можно нарисовать 7 перпендикулярных друг другу линий. :)
1. Если я не ошибаюсь, в трехмерном пространстве можно провести 3 перпендикулярные друг другу линии. Если увеличить количество измерений, то вполне и до 7-ми перпендикулярных линий можно дойти.
2. Линия может быть красной в одном освещении и зеленой в другом. Если менять цвет света окружающей среды, то наверное можно получить зеленый оттенок у красной линии.
3. Если провести красную линию фломастером по поверхности воды, она будет прозрачной. Слегка красноватой. Никто ведь не запрещает импровизировать.))
4. Можно нарисовать котенка прямой линией, если рисовать его плоское двумерное изображение внутри линии. То есть, нажимая на карандаш "продавливать" внутри линии ушки, головку, тело и хвост. Нарисовать его контуры "в глубину" линии, не выходя за ее пределы.
Люди в офисе были намного умнее эксперта и удивлялись, почему же он их непонимает. Ведь они именно это и имели ввиду...)))
Эх, Петр, опередил ты меня. Когда открыл топик, твоего сообщения еще не было ))
Эх, Петр, опередил ты меня. Когда открыл топик, твоего сообщения еще не было ))
Бывает, Николай :) Знаю, что ты тоже сообразил.)
Ага. Это из области: из 6 спичек сложить 4 равносторонних треугольника. Решение элементарное - тетраэдр.
Незачет ))) Все 7 линий должны быть перпендикулярны друг другу )))
так и есть, все перпендикулярны друг другу.
С Вашего позволения размещу в комментах в источнике.
так и есть, все перпендикулярны друг другу.как вам будет угодно, картинка не моя.
круглешок этот лишний
а так норм
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Не мог не поделиться. До слёз знакомо ))))))))))
Пересматривал несколько раз.
https://youtu.be/xkF9cGpwmSY