Ищу индикатор или скрипт. - страница 2
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там в настройках это есть, можно менять.
во второй версии параметр OneWayTicket=false
Посмотрите, вроде то, что ищете.
Нужно чтоб на графике в виде горизонтали отображался уровень безубытка для совокупной позиции состоящей из ордеров разного типа. У кого есть выложите или дайте ссылку.Спасибо.
Вот, исходника нет
Нужно чтоб на графике в виде горизонтали отображался уровень безубытка для совокупной позиции состоящей из ордеров разного типа.
и котёнка хотелось бы)