Ищу индикатор или скрипт. - страница 2

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Roman Kutemov:

там в настройках это есть, можно менять.

во второй версии параметр OneWayTicket=false

Ага, не заметил. Спасибо.
 
Aleksandr Volotko:

Посмотрите, вроде то, что ищете.

Спасибо, гляну.
 
khorosh:
Нужно чтоб на графике в виде горизонтали отображался уровень безубытка для совокупной позиции состоящей из ордеров разного типа. У кого есть выложите или дайте ссылку.Спасибо.

Вот, исходника нет

Файлы:
i-BreakEven.ex4  420 kb
 
khorosh:
Нужно чтоб на графике в виде горизонтали отображался уровень безубытка для совокупной позиции состоящей из ордеров разного типа.
...и чтобы линии были перпендикулярны друг другу, и три из них зелёные
и котёнка хотелось бы)
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