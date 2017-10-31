Индикатор товарной биржи

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     Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.
 
Aleksandr Kuripko:
     Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.

бесплатного не найдете, а если и найдете то это хлам а не индикатор объемов СМЕ

Смотрите в сторону АТАС
Индикаторы объемов - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Индикаторы объемов - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Индикаторами объемов называются те индикаторы, в расчетах которых учитываются объемы. Для рынка Форекс под объемами подразумеваются количество тиков (изменений цены), прошедших за временной интервал. Для биржевых инструментов под объемами подразумеваются объемы совершаемых сделок (в контрактах или в денежном выражении).
 
Aleksandr Kuripko:
     Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.

если речь об индикаторе объемов, то он в терминале мт5 есть, достаточно подключиться к брокеру, у которого есть нужные инструменты


 
Rafil Nurmukhametov:

если речь об индикаторе объемов, то он в терминале мт5 есть, достаточно подключиться к брокеру, у которого есть нужные инструменты

автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
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Igor Yeremenko:
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5

Точно

 
Igor Yeremenko:
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5

на картинке, которую прикладывал в предыдущем сообщении, терминал мт5 с реальными объемами с биржи СМЕ, и это единственный на текущий момент бесплатный вариант известный мне. 

можно даже открыть счет и торговать через мт5 на бирже СМЕ

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