Индикатор товарной биржи
Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.
Aleksandr Kuripko:
Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.
Добрый день, коллеги. Помогите найти без посредников (бесплатный) индикатор Чикагской товарной биржи.
бесплатного не найдете, а если и найдете то это хлам а не индикатор объемов СМЕСмотрите в сторону АТАС
Индикаторы объемов - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Индикаторами объемов называются те индикаторы, в расчетах которых учитываются объемы. Для рынка Форекс под объемами подразумеваются количество тиков (изменений цены), прошедших за временной интервал. Для биржевых инструментов под объемами подразумеваются объемы совершаемых сделок (в контрактах или в денежном выражении).
Rafil Nurmukhametov:автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
если речь об индикаторе объемов, то он в терминале мт5 есть, достаточно подключиться к брокеру, у которого есть нужные инструменты
Igor Yeremenko:
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
Точно
Igor Yeremenko:
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
автор хочет индикатор, который платный, который подтягивает реальные объемы с CME в MT5
на картинке, которую прикладывал в предыдущем сообщении, терминал мт5 с реальными объемами с биржи СМЕ, и это единственный на текущий момент бесплатный вариант известный мне.
можно даже открыть счет и торговать через мт5 на бирже СМЕ
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